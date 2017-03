U23 verliert durch Elfmeter in der Nachspielzeit

Bremen - Riesenpech für Werders U23! Durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit haben die Grün-Weißen das Heimspiel in der Dritten Liga gegen den 1. FC Magdeburg mit 0:1 (0:0) verloren.

Dabei hätten sehr gut geordnete Bremer am Freitag vor mehr als 2800 Zuschauern bereits in der ersten Hälfte in Führung gehen müssen. Niklas Schmidt (24.) und Ousman Manneh (30.) gingen alleine aufs Magdeburger Tor zu - und vergaben. Kurz danach scheiterte Schmidt auch mit einem Freistoß an Keeper Leopold Zingerle, der sich ganz lang machte (32.).

Bitter für Werder: Zur Pausen mussten Torwart Eric Oelschlägel und Abwehrmann Jesper Verlaat verletzt ausgewechselt werden. Die beiden waren bei einer Abwehraktion zusammengerasselt (43.). Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, Oelschlägel mit einer Ellenbogenverletzung, Verlaat mit einer schweren Gehirnerschütterung. Torben Rehfeldt und Tobias Duffner, eigentlich dritter Torwart, kamen ins Spiel.

Zu Beginn der zweiten Hälfte vergab Manneh noch eine zweite Großchance (47.). Danach waren die Magdeburger besser und erarbeiteten sich die aussichtsreicheren Torchancen, etwa Marius Sowislo, der kurz vor Schluss am leeren Tor vorbeizielte (87.).

Verletzungen und spätes Gegentor trüben guten Eindruck

Als alles schon nach einem torlosen Remis aussah, kam der späte Schock für Werder: Tobias Duffner kam bei einer Flanke ungeschickt heraus und brachte Magdeburgs Christian Beck zu Fall - Elfmeter. Richard Weil verwandelte und verpasste Werders U23 den späten Knockout (90.+3).

Werder-Trainer Florian Kohfeldt sprach nach dem Spiel von "einer überragenden ersten Halbzeit". Auch von der zweiten Hälfte sei er begeistert gewesen. Die zwei Verletzungen und das späte Gegentor trüben aber den Gesamteindruck. "Schade, ich hätte den Punkt gerne gehabt." Mit der Niederlage endet eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage und Gegentor. In der Tabellen rutschen die Grün-Weißen auf Platz 12 ab.

Werder II: Oelschlägel (46. Duffner) - Zander, Verlaat (46. Rehfeldt), Volkmer, Jacobsen - Rother - Jensen, Käuper, Schmidt, Lorenzen - Manneh (77. Kazior).

han/kni