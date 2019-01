Verletzungspech: Japan heute ohne Osako

Er war der Matchwinner beim 3:2 gegen Turkmenistan, doch wenn Japan heute (14.30 Uhr) im zweiten Gruppenspiel des Asien-Cups gegen den Oman antritt, wird Yuya Osako nicht dabei sein.

Wie der japanische Verband mitteilte, laboriert der Werder-Profi an einer Hüftverletzung, die er sich bereits am Ende der Bundesliga-Hinrunde zugezogen hatte. Osako steht definitiv nicht in der Startelf gegen den Oman.

Nationalcoach Hasime Moriyasu geht aber allenfalls von einer kurzen Pause für Osako aus. Der 28-Jährige hatte Japan, den Favoriten der Gruppe F, gegen Turkmenistan mit zwei Treffern vor einer Auftaktblamage bewahrt. Bei einem Sieg über den Oman hätte Japan den Einzug ins Achtelfinale bereits so gut wie sicher. Im letzten Gruppenspiel trifft der WM-Teilnehmer am Donnerstag auf Usbekistan.

Quelle: DeichStube