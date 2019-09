Nach Eggestein-Aus: Werders Team der Verletzten zweieinhalb Mal so teuer wie der Union-Kader

Bremen – Kaum ein Tag ohne neue Hiobsbotschaft für Werder Bremen! Nach Kapitän Niklas Moisander fällt nun auch Maximilian Eggestein für die Auswärtspartie am Samstag bei Union Berlin aus.

Der Shootingstar der letzten beiden Spielzeiten hat sich im Geheimtraining am Donnerstag eine Rückenblessur zugezogen und kann in der Hauptstadt nicht auflaufen. Maximilian Eggestein ist damit schon der zehnte Spieler, den Trainer Florian Kohfeldt ersetzen muss. Ob das überhaupt noch zu verkraften ist? Fraglich, fraglich.

Klar ist: Werder Bremen ist mit dem absolut letzten Aufgebot nach Berlin gereist. Vor allem in der Defensive fehlt es an jeder Ecke und an jedem Ende. Durch den Wegfall von Maxi Eggestein hat Kohfeldt auch eine Option weniger für die Besetzung der „Sechs“ im zentralen defensiven Mittelfeld. Mit Eggestein hätte er Nuri Sahin in eine Dreierkette beordern können. Ohne Eggestein wird Sahin aber im Mittelfeld gebraucht. Weshalb die Tendenz in der Abwehr doch zu einer Viererkette mit U23-Kapitän Christian Groß als einem von zwei Innenverteidigern gehen könnte.

Coach Kohfeldt wollte nach dem Abschlusstraining am Freitagmittag nicht mehr über die scheinbar endlose Pechsträhne reden. Nur via Club-Mitteilung äußerte er sich zum Eggestein-Aus. „Bei einem Zweikampf ist er weggerutscht, seitdem hat er Rückenprobleme, die leider einen Einsatz unmöglich machen. Das ist für uns natürlich bitter.“ Und wie! Werder Bremen stehen zehn Spieler nicht zur Verfügung, die allesamt Stammspieler-Potenzial haben.

Wie sehr die Ausfälle an die Bremer Substanz gehen, zeigt ein Blick auf den summierten Marktwert der verletzten Profis. 87 Millionen Euro beträgt der – das ist etwas mehr als die Hälfte des Marktwerts des gesamten Bremer Kaders. Allein diese zehn Spieler sind zweieinhalb Mal so teuer wie der gesamte, 33 Spieler umfassende Kader von Union Berlin (35,45 Millionen Euro). (csa)

Das teilte Werder Bremen am Freitag am Rande des Abschlusstrainings mit. „Maxi musste das Training gestern leider abbrechen. Bei einem Zweikampf ist er weggerutscht, seitdem hat er Rückenprobleme, die leider einen Einsatz unmöglich machen. Das ist für uns natürlich bitter“, sagt Trainer Florian Kohfeldt in einer Vereinsmitteilung.

Das ist sogar ziemlich bitter. Denn Maximilian Eggestein ist nach Niklas Moisander (Muskelverletzung) der zweite kurzfristige Ausfall vor dem Spiel gegen Union Berlin und insgesamt der zehnte (!) Profi, der den Bremern derzeit nicht zur Verfügung steht. Kohfeldt äußert sich aber weiter zuversichtlich. Er werde „in Berlin mit einer sehr guten Mannschaft antreten, die das Spiel gewinnen kann“.

Neben Eggestein, dem immerhin wohl kein längerer Ausfall droht, und Moisander fehlen Werder Bremen wegen Verletzungen auch Milot Rashica, Ömer Toprak, Kevin Möhwald, Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp, Fin Bartels und Philipp Bargfrede. (han)

