Das Verletzungspech schickt den letzten Gruß in 2019: Augustinsson und Veljkovic hat es erwischt

Köln – Im Gesicht genäht, den rechten Oberschenkel dick in Eis gepackt. „Milos sieht aus, als hätte er zwölf Runden gegen Mike Tyson hinter sich“, sagte Florian Kohfeldt, der trotz der 0:1-Pleite beim 1. FC Köln und trotz neuer Verletzungssorgen seinen Humor noch nicht ganz verloren hatte.

Allerdings schwang auch sehr viel Bitterkeit mit. Dass das Verletzungspech ihm kurz vor Ende des Jahres und der Hinrunde noch einen letzten Gruß schickte, hätte nun wirklich nicht mehr sein müssen. Ludwig Augustinsson erwischte es Mitte der zweiten Halbzeit am rechten hinteren Oberschenkel.

Der Schwede konnte nicht weiterspielen. Minuten später ging es auch bei Veljkovic nicht mehr. Nachdem er wegen eines Ellbogenschlags im Gesicht genäht worden war, raffte er sich nochmal auf, dann verpasste ihm ebenfalls der rechte Oberschenkel den K.o. – Eisverband und raus. Diagnose? Jeweils noch unsicher.

Werder Bremen: Muskelverletzung und Prellung bei Abwehrspielern

„Bei Milos habe ich die Hoffnung, dass es nur eine Prellung ist“, sagte Kohfeldt. Bei Augustinsson ist eine Muskelverletzung dagegen ziemlich sicher. Je nach Schwere könnte es sein, dass der Schwede das in zwei Wochen beginnende Trainingslager auf Mallorca (3. bis 11. Januar) verpasst.

Keine neuen Sorgen muss sich Kohfeldt dagegen um Philipp Bargfrede machen. Der Sechser musste in Köln zwar ebenfalls vorzeitig vom Platz, doch litt er „nur“ unter Krämpfen. Bargfrede geht gesund in den kurzen Urlaub und kommt hoffentlich auch gesund zurück. Kohfeldt appellierte nochmal an alle seine Spieler, sich über die Feiertage „absolut professionell“ zu verhalten, „damit wir ab dem 3. Januar intensiv trainieren können“. (csa)