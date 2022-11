Veljkovic fraglich für Werder-Spiel gegen Leipzig – Füllkrug wieder dabei

Von: Maik Hanke

Der Einsatz von Werder Bremens Abwehrchef Milos Veljkovic gegen RB Leipzig am Samstag ist fraglich. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen bangt vor dem letzten Bundesliga-Spiel des Jahres weiter um den Einsatz von Milos Veljkovic. Niclas Füllkrug ist dagegen wie erwartet wieder fit.

„Milos wird nicht trainieren und ist fraglich fürs Wochenende“, sagte Trainer Ole Werner bei der Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Donnerstag vor der Partie gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker). Bei Innenverteidiger Milos Veljkovic macht die Achillessehne Probleme, deswegen war er schon bei der 1:6-Niederlage gegen den FC Bayern verletzt ausgewechselt worden. Auch Ersatztorwart Michael Zetterer werde beim Training am Nachmittag wegen Rückenproblemen wohl nicht mitmischen können.

Werder Bremen bangt vor RB Leipzig-Spiel um Milos Veljkovic - Niclas Füllkrug wieder fit

Ansonsten sieht es personell für das Leipzig-Spiel wie erwartet aus: „Außer Manuel Mbom und Felix Agu sind alle mit auf dem Platz – Fülle auch“, sagte Werner mit Blick auf die Einheit am Nachmittag. Niclas Füllkrug hatte das Spiel gegen den FC Bayern München wegen einer schmerzhaften Prellung im Rückenbereich verpasst. Seine Fit-Meldung ist auch ein gutes Zeichen für seine mögliche Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, der Stürmer von Werder Bremen könnte am Mittag von Bundestrainer Hansi Flick nominiert werden. (han)