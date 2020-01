Nach erneutem Verletzungsschock bei Werder Bremen: Vorsichtige Entwarnung bei Goller und Langkamp

Am Tag nach der 0:3-Pleite des SV Werder Bremen gegen Hoffenheim hatten sich gleich zwei Profis im Training verletzt - darunter Sebastian Langkamp (am Boden). Nun gab der Club vorsichtige Entwarnung.

Bremen - Auf den ersten Schock folgt die vorsichtige Entwarnung vom Verein: Sebastian Langkamp (Knieschmerzen) und Benjamin Goller (Fleischwunde am Knie) werden dem SV Werder Bremen wohl nicht länger fehlen. Das verkündete der Bundesligist am Montagnachmittag auf seinen Kanälen.

Demnach klagt Langkamp, nachdem er bei der Einheit des SV Werder Bremen am Montagmorgen einen Schuss von Teamkollege Yuya Osako abgeblockt hatte, zwar über Kniebeschwerden. Die Probleme hätten sich nach einer Untersuchung von Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann allerdings als nicht gravierend herausgestellt. Entwarnung also? Eigentlich schon - es müsse „jetzt lediglich abgewartet werden, ob das Knie durch den Schlag noch Reaktionen zeigt“.

Etwas präziser fällt die Diagnose bei Benjamin Goller aus: Der Flügelflitzer hat sich im Spielerersatz-Training in einem Zweikampf eine Risswunde am Knie zugezogen, die vom Teamarzt Hellermann mit vier Stichen genäht wurde. Wann beide Spieler ins Mannschaftstraining zurückkehren können, will der Bundesligist am Mittwoch verkünden. (mwi)

Zur Originalmeldung vom 27. Januar 2020, 11.30 Uhr:

Nächste Verletzungswelle bei Werder Bremen? Sebastian Langkamp und Benjamin Goller brechen Training ab

Es ist so langsam nicht mehr zu fassen. Beim Training der Reservisten am Montagmorgen nach der 0:3-Pleite gegen 1899 Hoffenheim hat es zwei weitere Spieler des SV Werder Bremen erwischt. Sowohl Innenverteidiger Sebastian Langkamp als auch Flügelspieler Benjamin Goller mussten die Einheit vorzeitig verletzt abbrechen.

Das Bremer Unheil nahm seinen Lauf, als Abwehrspieler Sebastian Langkamp versuchte, einen Schuss von Teamkollege Yuya Osako zu blocken. Bei der missglückten Rettungsaktion verletzte sich der 32-Jährige offenbar am linken Knie, an dem er in der Folge länger behandelt wurde. Anschließend wurde er mit dem Golfkart in die Katakomben des Weserstadions gefahren.

Werder Bremen: Benjamin Goller und Sebastian Langkamp brechen Training verletzt ab

Und als wäre dieses erneute Negativerlebnis für Werder nach der 0:3-Heimpleite gegen 1899 Hoffenheim am Vortag nicht schon schlimm genug gewesen, erwischte es im anschließenden Trainingsspiel auch noch Youngster Benjamin Goller. Der 21-Jährige, der in dieser Saison genau wie Langkamp schon einmal mit einer Muskelverletzung hatte aussetzen müssen, musste die Einheit danach ohne ersichtlichen Grund abbrechen.

+ Nun auch noch Benjamin Goller? Der Flügelspieler musste die Einheit am Montag verletzungsbedingt abbrechen. © gumzmedia

Goller lag im Anschluss an das lockere Spielchen abseits des Platzes einige Minuten lang auf dem Boden und konnte die Läufe zum Ende der Einheit nicht mehr mitmachen. Nach einer kurzen Unterhaltung mit Trainer Florian Kohfeldt wurde der Außenbahnspieler ebenfalls mit dem Golfkart abtransportiert. Wie schlimm es Langkamp und Goller tatsächlich erwischt hat, bleibt abzuwarten. Genauere Untersuchungen werden folgen. (mwi)

Quelle: DeichStube