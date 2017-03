Eilers-Verletzung überschattet guten Test gegen Oldenburg

Rastede - Ganz bitterer Schlussakkord im eigentlich guten Test gegen den VfB Oldenburg: Werder-Stürmer Justin Eilers hat sich am Mittwochabend beim 6:0 (1:0) in Rastede verletzt.

Zwei Minuten vor Spielende musste Eilers, der sich nach seiner langen Verletzungs-Geschichte endlich wieder ins Profi-Team kämpfen wollte, mit bandagiertem linken Unterschenkel vom Platz getragen werden. Nach dem Spiel meldete Werder: Der 28-Jährige hat sich eine starke Prellung am Sprunggelenk zugezogen. Weitere Untersuchungen folgen am Donnerstag.

Aus rein sportlicher Sicht sahen die Zuschauer im Stadion Köttersweg ein solides Testspiel, in dem sich die Oldenburger in der ersten Hälfte teuer verkauften. In der zweiten Hälfte hatte der Achte der Regionalliga Nord dem seit fünf Spielen ungeschlagene Fußball-Bundesligisten nicht mehr viel entgegenzusetzen, so wurde das Ergebnis am Ende deutlich.

Die Bremer traten dabei in Rastede stark ersatzgeschwächt an. Für die sechs Nationalspieler, die auf Länderspielreise sind, und die zahlreichen Verletzten bekamen mehrere Talente aus der U23 eine Chance, sich zu zeigen. Luca Zander, Dominic Volkmer und Björn Rother durften dabei von Anfang an ran, auch Justin Eilers stand im Startaufgebot.

In der Torschützenliste standen am Ende aber die bekannteren Namen: Claudio Pizarro erzielte das einzige Tor vor der Pause (37.), der für ihn zur Halbzeit eingewechselte Ousman Manneh schnürte in Durchgang zwei einen Doppelpack (53./62.). Auch der zuletzt glücklose Aron Johannsson traf doppelt (71./82.). Santiago Garcia köpfte das zwischenzeitliche 3:0.

Werder Bremen: Zetterer - Zander (46. Rehfeldt), Caldirola, Volkmer (46. Eggersglüß), S. Garcia - Rother (67. Jensen), M. Eggestein - Eilers, Kainz - Pizarro (46. Manneh), Johannsson

Tore: 0:1 (37.) Pizarro, 0:2 (53.) Manneh, 0:3 (57.) S. Garcia, 0:4 (62.) Manneh, 0:5 (71.) Johannsson, 0:6 (82.) Johannsson

han/csa