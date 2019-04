Bartels: Noch ein Comeback oder lieber schon Sommerpause?

Verletzter Stürmer im Lauftraining

Fin Bartels dreht am Dienstag erstmals wieder seine Runden um den Trainingsplatz.

Bremen - Fin Bartels auf dem Trainingsplatz - das ist ein Bild, das es in den vergangenen Wochen in Bremen nicht allzu häufig zu sehen gab. Am Dienstag kehrte der Angreifer, der seit Ende März mit muskulären Problemen im Oberschenkel ausfällt, nun auf den Rasen zurück - allerdings in Lauf- statt Fußballschuhen.