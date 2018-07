Verletzt: Johannsson reist ab

Nächster Rückschlag für Werder-Stürmer

Aron Johannsson ist erneut verletzt.

Zell - Es ist kaum zu glauben, aber Aron Johannsson hat es schon wieder erwischt. Der verletzungsanfällige Werder-Stürmer klagt über Probleme am Sprunggelenk und reist deshalb aus dem Trainingslager in Zell am Ziller ab.