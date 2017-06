Guwara wird ein „Teufel“

Bremen - Das ist schon eine kleine Überraschung: Linksverteidiger Leon Guwara kehrt nach seiner Ausleihe an Darmstadt 98 nicht zum SV Werder Bremen zurück, sondern wird direkt weitergereicht an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern – erneut auf Leihbasis (bis Sommer 2018).

Eigentlich war der 20-Jährige als Ersatz für Santiago Garcia gehandelt worden. Der Argentinier hatte sich mit Werder nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Guwaras Vertrag bei Werder läuft noch bis 2019.

„Leider hat Leon in der Rückrunde nicht mehr so viele Einsatzzeiten bekommen wie erhofft und noch zu Beginn der Spielzeit. Wir sehen jetzt sehr gute Chancen, dass er in Kaiserslautern eine komplette Saison auf hohen Niveau spielen kann und sich dementsprechend weiterentwickelt“, erklärt Werder-Sportchef Frank Baumann auf „werder.de“.

Auch Guwara hat sich schon auf der Internetseite seines neuen Clubs zu seinem Wechsel zu den „Roten Teufeln“ geäußert: „Ich freue mich auf das Stadion und die Fans“. Für Darmstadt war Guwara 17 Mal zum Einsatz gekommen. 2016 hatte er für Werder ein Bundesliga- und ein Pokalspiel bestritten.

Quelle: WerderStube