Verlängerung offiziell: Ducksch bleibt bei Werder

Von: Malte Bürger

Teilen

Jetzt ist es offiziell: Der SV Werder Bremen verlängert den Vertrag mit Marvin Ducksch. © IMAGO/Revierfoto

Was die DeichStube bereits berichtet hatte, ist jetzt offiziell: Werder Bremen verlängert mit Marvin Ducksch. Alle Infos zur Vertragsunterzeichnung.

Bremen – Jetzt herrscht endgültig Klarheit: Marvin Ducksch hat einen neuen Vertrag unterschrieben und wird auch weiterhin für den SV Werder Bremen auf Torejagd gehen. Das bestätigte der Verein am Dienstagabend, Details zum neuen Arbeitspapier nannte der Club nicht. Nach Informationen der DeichStube läuft der neue Kontrakt bis 2026. „Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Werder sehr wohlfühle, sowohl in der Stadt als auch in der Mannschaft“, wird Ducksch in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Wir haben uns mit der Mannschaft in den letzten beiden Saisons gut entwickelt. Ich möchte gerne weiter Teil dieser Entwicklung sein.“

Werder Bremen verlängert mit Marvin Ducksch - nach DeichStube-Informationen bis 2026

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Spekulationen um die sportliche Zukunft des 29-Jährigen gegeben, der Angreifer nahm sich zuletzt mit seinem Berater die Zeit, um in aller Ruhe den Markt zu sondieren. Schließlich wäre der bisherige Vertrag im Sommer 2024 ausgelaufen. Nun hat Marvin Ducksch seine Entscheidung getroffen – sehr zur Freude der Bremer Verantwortlichen. „Marvin hatte in den letzten beiden Jahren einen großen Anteil daran, dass wir unsere Ziele erreichen konnten“, erklärte Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball. „Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg weiter fortsetzen, zumal Marvin nach seiner erfolgreichen Bundesligasaison weitere Optionen gehabt hat.“ (mbü)