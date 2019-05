Verkaufte Stadionnamen: Nur fünf Vereine kassieren mehr als Werder

Bremen – Werder Bremen steht unmittelbar davor, die Namensrechte am Weserstadion an die Immobilienfirma Wohninvest Holding GmbH zu verkaufen, die aus der Arena das Wohninvest Weserstadion machen will.

Mit dem geplanten Geschäft macht sich der Verein bei seinen Fans zwar nicht unbedingt beliebt, befindet sich innerhalb der Bundesliga aber in bester Gesellschaft – und reiht sich mit drei Millionen Euro, die der bis 2029 laufende Deal jährlich einbringen soll, in die Spitzengruppe ein. Nur fünf Clubs kassieren mehr (siehe Tabelle unten).

Allianz Arena bring Bayern München jährlich 6 Millionen Euro

Von den 18 Vereinen, die in der vergangenen Saison zu Deutschlands Fußball-Eliteklasse zählten, haben bis auf Hertha BSC (Olympiastadion) und Borussia Mönchengladbach (Borussia-Park) alle ihren Stadionnamen an ein Unternehmen abgetreten, um damit Jahr für Jahr hohe Einnahmen zu erzielen. Ganz oben an der Spitze steht – wie sollte es auch anders sein? – der Rekordmeister, der FC Bayern München, der vom Versicherer Allianz jährlich sechs Millionen Euro kassiert, damit das Stadion Allianz-Arena heißt. Viel Geld ist das, mit dem die Münchner zudem noch sehr lange planen können: Der Vertrag mit der Allianz läuft bis zum Jahr 2041.

Auch der FC Schalke 04 (Veltins-Arena) bekommt von der Brauerei C.&A. Veltins GmbH & Co. KG jährlich sechs Millionen Euro überwiesen. Bis 2027 ist die Zusammenarbeit fixiert. Jährliche Zahlungen, feste Laufzeiten – ein Geschäft dieser Art haben die meisten Vereine abgeschlossen, auch zwischen Werder und Wohninvest wird es ab dem 1. Juli offiziell so laufen. Es geht allerdings auch anders, wie die Beispiele VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg zeigen.

Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion wurde zur Mercedes-Benz-Arena

Die Heimspielstätte der Stuttgarter wurde bereits im Sommer 2008 umbenannt. Aus dem Gottlieb-Daimler-Stadion wurde damals die Mercedes-Benz-Arena. Im Zuge des Umbaus des Stadions hatte sich der große Automobilhersteller die Namensrechte für 30 Jahre (also bis 2038) gesichert und zahlte dafür einmalig 20 Millionen Euro. Heißt: Pro Jahr bringt der Deal den Schwaben rund 700 000 Euro ein.

Für bundesweites Aufsehen sorgte im Sommer 2017 die Umbenennung der Nürnberger Arena in „Max-Morlock-Stadion“ – zu Ehren des Weltmeisters von 1954, der beim Club aus Franken eine Vereinslegende ist. Hinter dem Geschäft, das die Fan-Herzen höher schlagen ließ, steckte eine Werbe-Aktion der Consorsbank, die sich die Namensrechte bis 2020 gesichert hatte, allerdings auf ein klassisches Namens-Sponsoring verzichtete. Stattdessen rief das Geldinstitut zu einer Crowdfunding-Aktion auf, bei der Fans und Unterstützer unter anderem exklusive Fanartikel oder Namensschilder am Stadion erwerben konnten. 800 000 Euro wollte die Bank damit erwirtschaften, am Ende kamen aber nur 330000 Euro zusammen. Die restlichen 2,4 Millionen Euro, die für die Namensrechte fällig geworden waren, zahlte die Bank selbst. Ein durchaus vergleichbares Modell hatte es bis Sommer 2018 auch bei Werder gegeben. Der Energieversorger EWE hielt die Namensrechte am Weserstadion, machte von ihnen aber keinen Gebrauch.

Unbefristete Verträge bei Bayer 04 Leverkusen und VfL Wolf

Weitere Sonderfälle in der Bundesliga finden sich bei den Werksvereinen Bayer 04 Leverkusen (BayArena) und VfL Wolfsburg (VW-Arena), wo der jeweilige Stammkonzern und Namensgeber die Rechte unbefristet hält und jeweils 2,5 Millionen Euro pro Jahr für sie zahlt.

Eine Übersicht der Einnahmen durch den Verkauf von Stadiennamen:

1. Bayern München (Allianz Arena) , 6,00 Mio. Euro, Laufzeit bis 2041

FC Schalke 04 (Veltins Arena), 6,00 Mio. Euro, Laufzeit bis 2027

3. Borussia Dortmund (Signal Iduna Park), 5,80 Mio. Euro, Laufzeit bis 2026

4. 1899 Hoffenheim (PreZero Arena), 4,50 Mio. Euro, Laufzeit bis 2024 (plus Option auf drei weitere Jahre)

5. Fortuna Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), 3,75 Mio. Euro, Laufzeit bis 2028

6. Werder Bremen (Wohninvest Weserstadion), 3,00 Mio. Euro, Laufzeit bis 2029

Eintracht Frankfurt (Commerzbank Arena), 3,00 Mio. Euro, Laufzeit bis 2020

Hannover 96 (HDI Arena), 3,00 Mio. Euro, Laufzeit bis 2020 (plus Option auf drei weitere Jahre)

9. 1. FSV Mainz 05 (Opel Arena), 2,50 Mio. Euro, Laufzeit bis 2021

Bayer 04 Leverkusen (BayArena), 2,50 Mio. Euro, Laufzeit unbefristet

VfL Wolfsburg (VW-Arena), 2,50 Mio. Euro, Laufzeit unbefristet

12. FC Augsburg (WWK-Arena), 1,70 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030

13. 1. FC Nürnberg (Max-Morlock-Stadion), 800 000 Euro, Laufzeit bis 2020

14. VfB Stuttgart (Mercedes-Benz Arena), 700 000 Euro, Laufzeit bis 2038

15. SC Freiburg (Schwarzwaldstadion), 500 000 Euro, Laufzeit bis 2019

16. RB Leipzig (Red-Bull-Arena), 300 000 Euro, Laufzeit bis 2040

Hertha BSC (Olympiastadion) nicht verkauft

Bor. Mönchengladbach (Borussia-Park) nicht verkauft

Quelle: DeichStube