Verhindert die Polizei ein Werder-Testspiel in Leer?

VfL Germania ärgert sich

+ © gumzmedia Bekommen die Werder-Fans am 4. September ein Testspiel in Leer zu sehen? © gumzmedia

Leer/Bremen - In gut einer Woche, am 4. September, soll Werder Bremen angeblich ein Testspiel in Leer bestreiten. Angeblich deshalb, weil der immer näher rückende Termin bisher nicht offiziell bestätigt ist. Und vielleicht wird er das auch nicht mehr. Denn die Leerer Polizei sagt bisher Nein zum Test. Davon berichtet jetzt der VfL Germania Leer als gastgebender Verein.