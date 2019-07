Werder kassiert Teil der Arnautovic-Millionen 

Bremen - Marko Arnautovic wechselt für kolportierte 25 Millionen Euro Ablöse vom Premier-League-Club West Ham United zum chinesischen Erstligisten Shanghai SIPG und verdient dort jährlich 11,5 Millionen Euro. Doch nicht nur der Österreicher profitiert finanziell von seinem Wechsel ins Reich der Mitte. Auch der SV Werder Bremen bekommt ein kleines Stück vom großen chinesischen Kuchen ab.

Die Bremer dürfen sich über ein nettes Sümmchen von etwa 250.000 Euro freuen. Grund dafür ist der sogenannte Solidaritätsmechanismus der FIFA.

Werder Bremen kassiert mit beim China-Wechsel von Marko Arnautovic

Dieser besagt Folgendes: Wechselt ein Berufsspieler während der Laufzeit seines Vertrags den Verein, kommen fünf Prozent der gezahlten Ablösesumme den Vereinen zugute, die ihn zwischen dem 12. und 23. Geburtstags trainiert und ausgebildet haben.

Marko Arnautovic spielte von 2010 bis 2013 für Werder Bremen. Er kam also im Alter von 21 an die Weser und verließ den Club als 24-Jähriger Richtung Stoke City. Daher erhalten die Bremer ein Prozent der Ablöse (pro Jahr 0,5 Prozent), die West Ham United jetzt von Shanghai SIPG bekommt. Ausgehend von 25 Millionen Euro Ablöse kassiert Werder demnach also etwa 250.000 Euro.

Unterdessen hat Frank Baumann beim möglichen Transfer von Michael Gregoritsch zu Werder Bremen auf die Euphorie-Bremse getreten.

Zur ersten Meldung vom 8. Juni 2019:

Arnautovic wechselt nach China - und freut sich über Mega-Gehalt

Jetzt ist es amtlich: Ex-Werder-Profi Marko Arnautovic hat einen neuen Verein - und darf sich in den kommenden Jahren über einen wahren Geldregen freuen.

Der Stürmer, der von 2010 bis 2013 in Bremen gespielt hat, verlässt West Ham United und wechselt mit sofortiger Wirkung nach China, wo er künftig für den Erstligisten Shanghai SIPG spielen wird.

Rund 25 Millionen Euro Ablöse soll Shanghai für den 30-jährigen Österreicher bezahlen - und auch in Sachen Gehalt lässt sich der Tabellendritte der Chinese Super League die Dienste Arnautovics einiges kosten. Etwa 220.000 Euro pro Woche soll der Angreifer künftig im Reich der Mitte verdienen.

Unterdessen hat Jiri Pavlenka verkündet, sich nicht mit einem Wechsel zu beschäftigen. Er will lieber mit Werder Bremen angreifen und möglichst sogar in die Champions League. Michael Gregoritsch wird von Werder heiß umworben, sein Trainer beim FC Augsburg gibt sich aber entspannt.

