Verdacht auf Bänderverletzung bei Möhwald

Bremen - Das Werder-Testspiel in Leer gegen den FC Emmen bekommt einen bitteren Beigeschmack: Kevin Möhwald hat sich womöglich eine Bänderverletzung zugezogen.

„Wie schwer es ist, kann ich erst morgen sagen“, berichtete Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel am Dienstagabend. Die genaue Diagnose soll nach einer weiteren Untersuchung am Mittwoch feststehen. Dem Mittelfeldspieler könnte also eine Pause drohen. Kohfeldt: „Das wäre richtig bitter für den Jungen.“

Was war passiert? In der 24. Minute war Möhwald im Test gegen den FC Emmen auf der rechten Seite durchgebrochen, als ihn ein Gegenspieler mit einem harten Foul von den Beinen holte. Der 25-Jährige fasste sich sofort an den Knöchel, spielte unter Schmerzen zunächst weiter. Schnelle Bewegungen wie Richtungswechsel waren aber nicht mehr drin. Simon Straudi kam für Möhwald in die Partie.

+ Kevin Möhwald hat sich nach einem rüden Foul im Test gegen den FC Emmen womöglich verletzt. © gumzmedia



