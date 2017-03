Vaterfreuden und Stürmerfrust: Johannssons Gefühlsmix

So freut sich ein frischgebackener Vater: Aron Johannsson mit einem Werder-Schnuller in der Hand.

Bremen - Von Carsten Sander. Der findige Fotograf hatte eine gute Idee und kam mit einem flugs im Fan-Shop erstandenen Werder-Schnuller zum Termin. Ein Präsent für Aron Johannsson, den frischgebackenen Vater, sollte es sein.

Und ja, Johannsson nahm dankend an. „Soll ich mir den auch noch in den Mund stecken?“, fragte er lachend. Sollte er natürlich nicht. Nur kurz für ein Foto posen und dann an Alba weitergeben war die Bitte. Johannsson machte artig mit – zuvor hatte er über ein Thema gesprochen, das ihm weit weniger Freude macht als Alba: seine sportliche Situation. Die ist so schlecht, dass eine vorzeitige Trennung von Werder Bremen im Sommer nicht auszuschließen ist.

„Es ist nicht mein Wunsch zu gehen“, sagt der Stürmer zwar, „aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass ich spiele. Ich liebe Fußball, aber ich muss spielen, um glücklich zu sein.“ Demnach muss Aron Johannsson derzeit kreuzunglücklich sein in Bremen. Denn in den vergangenen vier Partien hat er nicht eine Minute auf dem Platz gestanden, der letzte Auftritt war ein Zehn-Minuten-Einsatz gegen Borussia Mönchengladbach. Und es ist völlig klar zu erkennen, dass der Isländer mit dem US-Pass hinter Max Kruse, Serge Gnabry, Fin Bartels und Claudio Pizarro nur das fünfte Rad ist am Wagen, der sich Werder-Offensive nennt.

Im Grunde ist die Situation nichts Neues für Aron Johannsson. Seit er im Sommer 2015 für 4,5 Millionen Euro Ablöse von AZ Alkmaar zum SV Werder wechselte, ist er eine Hoffnung, aber keine Verstärkung. Was natürlich auch daran lag, dass er sein erstes Jahr in Bremen wegen einer Hüftverletzung beinahe komplett im Krankenstand verbrachte. Vor kurzem hat er diese Zeit noch als die schwerste in seiner Karriere bezeichnet. Diese Einschätzung revidierte der 26-Jährige jetzt. Denn nun weiß er, dass es noch eine Steigerung gibt. „Spielen zu können, aber nicht berücksichtigt zu werden, ist noch viel schwieriger“, sagt er.

Die Situation fördert den Frust – und gibt reichlich Anlass für Grübeleien. Wie geht die Karriere weiter? Ist er gut genug für die Bundesliga, für Werder? Soll er bleiben oder gehen? Diese Gedanken kreisen im Kopf des Angreifers, der mit Alba („Den Namen hat mein Freundin ausgesucht, und ich finde ihn gut“) allerdings seit kurzem jemanden in der Familie hat, die düstere Gedanken wenigstens für ein paar Momente einfach wegzaubern kann. „Dank ihr denke ich nicht mehr ausschließlich darüber nach, warum ich nicht spiele“, meint der junge Vater und lacht.

Gleichwohl sind die Auswirkungen seiner Schaffenskrise klar erkennbar, der Wertverfall der „Ich-AG Johannsson“ hat längst eingesetzt. Denn wenn die USA in den kommenden Tagen die WM-Qualifikationsspiele gegen Honduras (24. März) und Panama (28. März) bestreitet, gehört Aron Johannsson nicht mehr zum Team. Der neue US-Nationaltrainer und Jürgen-Klinsmann-Nachfolger Bruce Arena hat den 19-fachen Nationalspieler nicht nominiert. „Enttäuschend, aber nicht überraschend“, sei das, meint der Betroffene: „Wenn man in vier Wochen nicht eine Minute gespielt hat, hat man es schwer.“

„Ich brauche wieder Selbstvertrauen“

Nicht nur bei Bruce Arena, sondern auch bei Alexander Nouri. Der Bremer Coach setzt nicht auf Johannsson. Was aber nicht heißt, dass er ihm keine Chance geben würde. Oder besser: gegeben hätte. Vor den zehn Minuten gegen Gladbach hatte der sympathische Profi auch gegen den FC Augsburg spielen dürfen. Eingewechselt nach 66 Minuten hatte Johannsson die Riesenchance, auf 3:1 für Werder zu erhöhen. Er vergab, Bremen verlor noch 2:3.

Ein Knackpunkt? Jedenfalls habe er „lange und hart“ darüber nachdenken müssen, gesteht er. Seither steckt Johannsson in einem Dilemma, das er als „das Leben eines Stürmers“ beschreibt: „Ich brauche wieder Selbstvertrauen, das kriege ich aber nur über Zeit auf dem Platz. Mit Einsätzen über 10, 15 Minuten kommt man nicht in den Rhythmus.“

Es sind die typischen Sätze eines Reservisten. Was aber nicht heißen soll, dass nicht richtig ist, was Aron Johannsson sagt. Und natürlich gibt es für jemanden in seiner Situation nur eine Lösung. Jeder Fußballer kennt sie, er natürlich auch: „Hart arbeiten, geduldig sein, auf die nächste Chance warten – und bereit sein, wenn sie sich bietet. Ich möchte beweisen, dass ich hier spielen kann. Das ist wichtig für mein Ego.“ Laut Vertrag hat Aron Johannsson noch bis 2019 Zeit, sich durchzusetzen.