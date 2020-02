Baumann knöpft sich die Werder-Mannschaft vor: „Gestandene Spieler lassen zu viel über sich ergehen“

Nach 0:2-Heimpleite gegen Union

Bremen – Rein von der Form her war kein Unterschied auszumachen. Frank Baumann sprach ruhig, war in seiner Einordnung des Spiels um Sachlichkeit bemüht – so, wie er es immer tut. Inhaltlich allerdings hatte sich der Sportchef von Werder Bremen nach dem bitteren 0:2 gegen Union Berlin für einen Kurswechsel entschieden: In den Katakomben des Weserstadions nahm er seine Mannschaft am frühen Samstagabend in die Pflicht, wie es deutlicher kaum hätte ausfallen können.