Werder und der springende Punkt

Bremen - Im Moment des großen Triumphs ließ sich auch der Kapitän von der Stimmung mitreißen, zu schön war das Gefühl nach dem 2:1-Derbysieg gegen den Hamburger SV.

„Europapokal, Europapokal!“, skandierte die Fans in der Ostkurve des Weserstadions. Und Werders Profis? Die sangen mit! „Ja, klar“, sagte Zlatko Junuzovic hinterher in den Katakomben, „das war doch für die Fans.“ Dann beteuerte er allerdings gleich wieder, dass es für sein Team weiterhin nur um den Klassenerhalt gehe. Das Kuriose: Von beidem trennt Werder seit Ostersonntag exakt ein Zähler.

Werder zurück auf der großen internationalen Bühne?

39 Punkte hat die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri aktuell auf dem Konto, das bedeutet Tabellenplatz acht – besser stand Werder in der laufenden Saison noch nicht da. Nur ein Zähler mehr, und die magische 40-Punkte-Marke, die wohl den Klassenerhalt bedeuten würde, wäre erreicht – und die Bremer würden im besten Fall zusätzlich mit dem Tabellensiebten aus Köln gleichziehen.

Tabellenplatz sieben – dieser könnte am Ende zur Qualifikation für die Europa-League reichen. Für Werder wäre das die beinahe surreale Pointe einer denkwürdigen Saison, in der die Mannschaft lange als heißer Abstiegskandidat galt, ehe sie sich dann plötzlich zum Team der Stunde aufschwang und eine Serie von nunmehr neun Spielen ohne Niederlage hinlegte.

Werder zurück auf der großen internationalen Bühne? Klar ist das ein Gedanke, den auch Junuzovic reizvoll findet. „Wir wollen uns natürlich ein Stück weit nach oben orientieren. Und es ist klar, dass die Fans von den alten Zeiten träumen“, sagte der Österreicher, „aber wir wissen eben auch, wie schnell es wieder nach hinten losgehen kann.“

Auch Fin Bartels hatte kurz nach Ende des Nordderbys vor der Ostkurve gestanden und mit den Fans von Europa gesungen. Zumindest für die zwei freien Tage, die die Mannschaft nach dem Spiel von Trainer Nouri als Belohnung bekam, wollte er sich das Träumen erlauben: „Man kann jetzt mal kurz schielen, was da oben los ist.“ Nach dem Derbysieg, da könnten Mannschaft und Fans gemeinsam singen, „aber danach gibt es noch ein paar Punkte zu holen.“

Baumann lobt Einsatz und Geschlossenheit des Teams

Die nächsten drei sind am kommenden Samstag ab 15.30 Uhr beim Tabellenvorletzten aus Ingolstadt zu vergeben, und bereits nach dem Nordderby machte Junuzovic klar: Werder will sie haben! Es wären die Zähler 24, 25 und 26, verbucht in zehn Spielen am Stück. „Der Fokus liegt auf dem nächsten Spiel“, betonte der Kapitän.

Es war eine Aussage, die in dieser Form auch von Sportchef Frank Baumann hätte kommen können. Der 41-Jährige lobte nach dem HSV-Spiel Einsatz und Geschlossenheit seiner Mannschaft, wiegelte beim Thema Europa aber geschickt ab. „Wir schauen weder nach unten noch nach oben, sondern auf uns“, gab er zu Protokoll. Das vor der Saison ausgegebene Ziel habe die Mannschaft schließlich noch nicht erreicht. Dieses Ziel – es lautete Klassenerhalt. Ein Punkt also noch, und Werder hätte es vorzeitig erreicht – und würde in der Tabelle bei einem Sieg vielleicht sogar noch einen weiteren Sprung nach oben machen.

Quelle: WerderStube