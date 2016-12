Umfrage: Was war das Werder-Tor des Jahres?

Jahresrückblick

Bremen - Auch wenn die sportlichen Höhenflüge beim SV Werder im Jahr 2016 eher Ausnahme als Regel waren, Tore haben die Bremer doch einige geschossen. Und manche waren richtig wichtig oder richtig schön. Stimmt ab: Was war das Werder-Tor des Jahres 2016?

Wir haben schon einmal vorsortiert und präsentieren euch vier tolle Tore als Auswahlmöglichkeit.

Tor 1: Claudio Pizarro

Im Spiel gegen Hannover 96 (5. März 2016, 25. Spieltag 2015/2016):

Das 100. Bundesliga-Tor von Claudio Pizarro für Werder war eines der schönsten. Das Schlitzohr spitzelte den Ball über zwei 96-Verteidiger, ließ sie ins Leere laufen, stand plötzlich völlig frei und drosch den Ball unhaltbar in die Maschen. Es war das 2:0 beim 4:1-Sieg gegen den späteren Absteiger.

Tor 2: Papy Djilobodji

Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (14. Mai 2016, 34. Spieltag 2015/2016):

Als Papy Djilobodji den Ball im letzten Spiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt über die Linie stocherte, kannte der Jubel keine Grenzen. Das 1:0 in der 88. Minute bedeutete den Klassenerhalt für den SV Werder. Schön ist sicherlich anders - aber Djilobodjis Treffer ist zweifellos der wichtigste Treffer des Jahres.

Tor 3: Serge Gnabry

Im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (17. September 2016, 3. Spieltag 2016/2017):

Der Lichtblick im großen Werder-Debakel von Gladbach. Im letzten Spiel von Viktor Skripnik als Werder-Coach kassierten die Bremer vier Gegentore, dann hatte aber Neuzugang Serge Gnabry noch seinen großen Auftritt. Nach einem feinen Heber von Aron Johannsson knallte Gnabry den Ball mit mächtig Frust von der 16er-Kante per Volley unter die Latte des Gladbacher Tores – höchst sehenswert!

Tor 4: Florian Grillitsch

Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (20. November 2016, 11. Spieltag 2016/2017):

Ein tolles Tor! Innenverteidiger Niklas Moisander setzte Florian Grillitsch mit einem punktgenauen hohen Ball über 40 Meter in Szene, der Österreicher nahm die Kugel sauber an und ließ sie aus rund 14 Metern sauber in den Winkel segeln. Es war das 1:0 für Werder – trotzdem gab es am Ende eine 1:2-Niederlage.

Die Umfrage läuft bis zum 5. Januar.

