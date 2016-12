Umfrage: Wer ist der Werder-Spieler des Jahres 2016?

Jahresrückblick

+ © nordphoto Claudio Pizarro © nordphoto

Bremen - Beim SV Werder haben sowohl in der vergangenen als auch in der aktuellen Saison einige Spieler überzeugt und auf sich aufmerksam gemacht. Wer ist der Werder-Spieler des Jahres 2016?

Papy Djilobodji: Der Senegalese kam in der Winterpause der Saison 2015/16 per Leihe vom FC Chelsea zum SV Werder und zeigte gleich, welche Qualitäten in ihm stecken. Er spielte sich innerhalb kürzester Zeit zu einer festen Größe und rettete Werder mit seinem Siegtreffer gegen Frankfurt vor dem Abstieg.

Clemens Fritz: Werders Kapitän spielte in der vergangenen Spielzeit einer überaus starke Saison - wenn nicht die stärkste seiner Karriere. Der 36-Jährige gab schon sein Rücktritt bekannt, hing aber doch noch eine Saison dran und ist aktuell immer noch eine wichtiger Mann im Team von Alexander Nouri.

Serge Gnabry: Bremens Flügelflitzer kam im Sommer vom FC Arsenal an die Weser. Beim SV Werder machte der Offensivmann sehr auf sich aufmerksam. Die Folge: Jogi Löw nominerte Gnabry erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft. Bei seinem Debüt gegen San Marino glänzte der Flügelflitzer mit drei Treffern.

Jannik Vestergaard: Neben Djilobodji war Vestergaard der zweite Innenverteidiger. Er entwickelte sich schnell zum Abwehrchef und war einer der wenigen Spieler, der über die gesamte Saison eine solide Leistung ablieferte. Der 1,99 Meter große Däne wechselte für stolte 14 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach.

Claudio Pizarro: Auch im hohen Alter ist Pizarro unverzichtbar. Werders Oldie-Stürmer hatte mit seinen 14 Treffern in der vergangenen Saison großen Anteil daran, dass Werder den Klassenerhalt schaffte. Aktuell läuft es zwar noch nicht so gut für den Peruaner, aber die Bilanz aus der vergangenen Saison macht Mut. 13 von seinen 14 Toren schoss Pizarro in der Rückrunde.