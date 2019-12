Umfrage: Auf welcher Position braucht Werder Bremen Verstärkung?

Ihr seid gefragt! Wo muss Werders Sportchef Frank Baumann in der Winterpause nachbessern?

Bremen - Die Hinrunde der laufenden Saison ist beendet und der SV Werder Bremen muss der bitteren Realität ins Auge sehen - die da heißt: Abstiegskampf. Um das Schlimmste zu verhindern, müssen die Grün-Weißen in der Winterpause nachlegen. Und da kommt Ihr ins Spiel!

Die Winterpause hat begonnen und ab dem 1. Januar 2020 öffnet offiziell das Transferfenster in der Bundesliga. Der SV Werder Bremen sollte sich im Winter personell verstärken. Aber: Im Sommer ist Sportchef Frank Baumann bei den Leihen von Leonardo Bittencourt (kolportierte Kaufpflicht bei Klassenerhalt in Höhe von sieben Millionen Euro) und Ömer Toprak (6,4 Millionen Euro) schon ordentlich in Vorkasse gegangen, daher sind große Transfers, für Werder-Verhältnisse, sowieso kaum denkbar.

Werder Bremen: Wo muss Sportchef Frank Baumann nachlegen?

Aber die eine oder vielleicht auch andere Verstärkung dürfte es dann wohl doch geben, damit das größte Übel, der Abstieg, vermieden werden kann. Wir fragen daher Euch: Auf welcher Position muss Baumann am dringendsten nachlegen?

Ausgenommen haben wir die Torhüter-Position, da der SV Werder Bremen hier mit Jiri Pavlenka – auch wenn er teilweise wackelte – und Ersatzmann Stefanos Kapino zwei Top-Keeper im Kader hat und damit gut aufgestellt ist. Hinweis: Für den Fall, dass jemand Bedarf auf mehr als einer Position sieht, haben wir eingestellt, dass Ihr mehrmals abstimmen könnt.

Quelle: DeichStube