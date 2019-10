Zoff um ein Stück Stoff: Warum es im Weserstadion krachte

Bremen – Polizisten im Fan-Block, Gezerre um ein Stück Stoff, Aufregung ohne Ende. Der souveräne 4:1-Sieg des SV Werder Bremen in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim hat nicht nur schöne Geschichten geliefert. Sondern auch eine, in der Ultras, Werder selbst, die Stadion-Security und die Polizei die Hauptdarsteller waren.

Es ging um ein bekanntes, am Mittwochabend aber offenbar falsch platziertes Banner, auf dem Ultras gegen Stadionnamenssponsor Wohninvest protestieren. Was genau passiert ist, was nun geschieht – die DeichStube fasst die Dinge, so weit bekannt, zusammen.

Streit um Ultras von Werder Bremen: Was war los?

Seit Werder Bremen den Deal mit Stadionpartner Wohninvest geschlossen hat und die Arena offiziell „Wohninvest Weserstadion“ heißt, gibt es jenes Banner. „Immobilienhaie - Vorsicht bissig“ steht darauf. Es taucht in jedem Heimspiel im gleichen Bereich auf. Grundsätzlich von Werder genehmigt. Doch am Mittwoch hätte es nicht dort hängen dürfen. Nur in der Ostkurve wäre es okay gewesen. Nun streiten sich die Beteiligten darum, wo die Ostkurve aufhört und die Nordtribüne anfängt. Exakt dort befindet sich die Wohninvest-Loge, und dort war stets das Banner platziert. Auch am Mittwoch.

Der Unterschied zu sonst war laut Infos der DeichStube eine per Mail verschickte Mitteilung an die Ultras, dass der betreffende Block 1 nicht zur Ostkurve gehört – ebensowenig der Block 53, der die Schnittstelle zur Südtribüne bildet. Deshalb war das Banner in Block 1 über der Wohninvest-Loge nicht mehr genehmigt. Ein Winkelzug des SV Werder Bremen? Die Banner-Aktivisten halten dagegen, dass Block 1 laut Farbgebung in den Stadionplänen zur Ostkurve gehört. Deshalb fühlten sich die Fans im Recht. Werder sah es anders, wies Ordner an, das Banner zu entfernen. Das gleiche Spiel auf der Süd-Seite, wo ein Banner mit dem Slogan „Für immer Weserstadion“ abgenommen wurde. Ohne Polizei.

Wieso kam es zur Beinahe-Eskalation in der Ostkurve?

Auf Videosquenzen, die in den Sozialen Medien kursieren, ist zu erkennen, wie ein Ordner das Banner einkassieren will. Wenige Ultras – geschätzt vielleicht 20 – wehren sich. Nach Informationen der DeichStube werden auch andere Besucher daran gehindert, ihre Plätze einzunehmen. Die Situation ist aufgeregt, die mit Schutzkleidung ausgestattete Polizei schreitet auf Bitte des Clubs ein. Ein Riesenaufgebot ist nicht zu erkennen, Schlagstöcke und Pfefferspray kommen laut Polizei nicht zum Einsatz. Aber es ist ein deutliches Durchgreifen, das sich nach allem, was auf den Videos zu erkennen ist, aber nur gegen wenige richtet. Eine überzogene Handlung der Polizei? Vielleicht. Oder eine Überreaktion der Ultras? Auch vielleicht.

Auf Twitter taucht ein Augenzeugenbericht auf, wonach Mitglieder der Pro-Banner-Fraktion versucht haben sollen, einen Polizisten über die Brüstung in den Unterrang zu befördern.

Werder Bremen teilt in einem Tweet mit, dass die Geschehnisse in den kommenden Tagen aufgearbeitet werden sollen. Eine Schuldzuweisung an die Ultras wird nicht formuliert, aber auch kein Wort über einen möglicherweise eigenen Fehler. Das Wichtigste ist aber: Nach allen bislang vorliegenden Informationen wurde niemand ernsthaft verletzt. Dennoch: Strafanzeigen werden gefertigt, erklärt die Polizei.

Ultras bei Werder Bremen: Gab es eine Vorgeschichte?

Schon vor dem Anpfiff wurde zwischen Ultras und Ordnungskräften über das Banner diskutiert. Das Banner wurde angeblich zunächst auf-, dann wieder abgehängt und schließlich doch wieder aufgehängt. Erst daraufhin wurden Ton und Umgang rüder. Die Reaktion einiger Ultras: Sie zogen ab, packten alle Banner ein und verschwanden noch während der ersten Halbzeit aus dem Weserstadion. Während zuvor die Polizei von einem Teil der Ostkurve beschimpft worden war, begleitete ein anderer Teil die Abwandernden mit kritischen Rufen und höhnischen Sprechchören hinaus.

Ärger in der Ostkurve des Weserstadions: Wo ist das Banner jetzt?

Das corpus delicti wurde zwar zunächst einkassiert, mittlerweile aber an die Ultras zurückgegeben. Ob es am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder genehmigt wird, ist noch offen.

Werder Bremen und die Ultras: Wie geht es weiter?

Klar ist: Der Vorfall verbessert das Klima zwischen Verein und Ultra-Szene gewiss nicht. Auch zwischen den Fans und Ultras ist die Stimmung angespannt, wird das Verhalten von Ultras auf der einen und den Sicherheitskräften auf der anderen Seite kontrovers diskutiert. Gespräche sind nötig, um die Wogen zu glätten. Das Schlimmste, was nun passieren könnte, wäre eine Fortsetzung des Konflikts am Samstag und während der folgenden Heimspiele. Das kann niemand wollen. Schon gar nicht wegen eines Banners, dessen Botschaft längst hinreichend verbreitet worden ist. (csa)

Zur letzten Meldung vom 30. Oktober 2019:

Ultras verlassen Ostkurve - Vorwürfe von Werder Bremen, Polizei und Fan-Hilfe

Bremen – Das gab es wohl noch nie beim SV Werder Bremen im Weserstadion: Die Grün-Weißen führen in der zweiten Runde des DFB-Pokals nach gut einer halben Stunde mit 3:0, doch in der Ostkurve ist es überraschend still, dann verlassen sogar zahlreiche Ultras den Bereich. Angeblich aus Protest nach einer Polizeiaktion. Es ging um ein Banner mit der Aufschrift „wohninvest Weserstadion - Immobilenhai, Vorsicht bissig“.

„Ein genehmigtes Banner wurde heute entgegen der Absprachen an einem nicht genehmigten Ort aufgehangen. Ordner wollten es entfernen und wurden von Fans des Werder-Fans attackiert. Ebenso unbeteiligte Besucher“, teilte der SV Werder Bremen noch während der Partie mit und weiter: „Die Polizei ist daher eingeschritten und hat das Banner entfernt.

Wegen dieses Einsatzes kam es zum Boykott von Ultragruppen und zum Teil zum Verlassen des Stadions.“ Auch die Polizei äußerte sich zu dem Vorfall: „Während der ersten Halbzeit wurde der Ordnungsdienst des Stadions beim Entfernen eines Banners körperlich angegriffen. Daraufhin haben Einsatzkräfte der Polizei Bremen unterstützend eingegriffen und wurden ebenfalls angegangen. Strafanzeigen werden gefertigt. Aufgrund der Vorfälle der letzten Wochen, waren die Einsatzkräfte der Polizei Bremen im Sinne des Eigenschutzes entsprechend ausgerüstet.“

Werder Bremen genehmigte Banner der Ultras

Das Banner, dass sich gegen den Namenssponsor des Weserstadions, also Wohninvest, richtet, war von Werder für den Bereich der Ostkurve genehmigt worden. Es wurde jedoch in der angrenzenden Nordkurve in unmittelbarer Nähe zur Loge des Sponsors aufgehängt. Allerdings nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Damals gab es keine größeren Probleme.

Diesmal war alles anders – und das galt auch für die Stimmung. Die üblichen Anfeuerungsgesänge aus der Ostkurve blieben nach dem Boykott einiger Ultras lange Zeit aus, was überhaupt nicht zum so guten Spiel des SV Werder Bremen passte. Aber die anderen Fans waren hörbar bemüht, die Mannschaft gebührend zu feiern.

Grün-Weiße Hilfe widerspricht Werder Bremen und Polizei

Nach der Partie meldete sich die Grün-Weiße Hilfe, die Solidargemeinschaft für Werder-Fans, zu Wort. „Entgegen der Darstellung von Polizei und SV Werder kam es nach unseren Informationen zu keinen körperlichen Angriffen gegen Polizei- oder Ordnungskräfte. Vielmehr wurden einzelne Werder-Fans bei dem Einsatz verletzt und befinden sich teilweise in ärztlicher Behandlung“, hieß es in einer Mitteilung.

Außerdem seien die beiden für die Ostkurve genehmigten Spruchbänder auch genau dort aufgehängt worden. „Genauer gesagt über den Blöcken 142 und 122 bzw. unter den Blöcken 1 und 53. All diese Blöcke zählten laut Stadionplan eindeutig zur Ostkurve. Vor diesem Hintergrund ist bereits unverständlich, warum die Banner entfernt wurden“, moniert die Grün-Weiße Hilfe. (kni)

