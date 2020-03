Geisterspiel für Werder laut Mäurer nur „halber Kram“: Bremer Politik fordert DFL zu Absagen auf

Bremen – Die Stadiontore bleiben zu! Wenn Werder Bremen am Montag Bayer Leverkusen im Weserstadion empfängt, sind Zuschauer nicht erlaubt. Doch das ist der Bremer Politik hinsichtlich der Verbreitung des Coronavirus nicht genug.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD) sprechen sich klar für eine Absage des Spiels von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen und damit auch des ganzen Spieltags in der Fußball-Bundesliga aus. „Geisterspiele sind halber Kram“, sagte Mäurer am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz und erklärte das Problem, das durch den Zuschauerausschluss entsteht, aus seiner Sicht: „Die Familien werden sicherlich am Montag nicht zum Stadion kommen. Aber es gibt einen Teil der Fan-Szene, von dem erwarte ich, dass er kommen wird.“

Und um den müsse sich dann eben doch die Polizei kümmern – erst recht, weil auch eine Fan-Ansammlung vor dem Stadion gegen die zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus erlassenen Verfügung verstößt. Laut ab Donnerstag gültiger Regel sind schon Veranstaltungen mit 250 Personen anmelde- und genehmigungspflichtig. Heißt wohl: die Polizei würde eine Fan-Ansammlung vor dem Stadion – beispielsweise um den Teambus bei Ankunft zu beklatschen – nicht zulassen.

Bremer Bürgermeister richtet sich an DFL: „einheitliche Regelung dringend erforderlich“

Genaueres konnte Mäurer dazu aber noch nicht sagen. „Wir treffen keine Entscheidung im luftleeren Raum, sondern stehen in ständigem Kontakt zu Werder Bremen und werden uns jetzt zusammensetzen, um gemeinsam mit der Polizei das Vorgehen zu besprechen. Noch haben wir keine Erfahrungen, was uns vor dem Stadion erwarten könnte. Wir müssen aber Polizeikräfte zur Verfügung stellen.“

Nicht nur wegen dieser Problematik plädiert die Bremer Regierungsspitze für eine Absage ganzer Spieltage statt für die Durchführung von Geisterspielen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat dem Präsidium der Deutschen Fußball-Liga einen Brief geschrieben, in dem er die „dringende Bitte“ (Zitat Mäurer) äußerte, eine bundeseinheitliche Regelung für die Abwicklung der Bundesliga-Spieltage zu schaffen. Und zwar eine, in der, so Mäurer, die DFL sich „ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung stellt“.

Werder Bremen: Ulrich Mäurer will die Möglichkeit von Spielabsagen diskutieren

Das wäre aus seiner Sicht nur der Fall, wenn sich der Profi-Fußball als möglicher Multiplikator der Virus-Verbreitung für einige Wochen komplett und selbst aus dem Spiel nehmen würde. Dann gibt es keine Fan-Treffen in oder vor Stadien, in Kneipen und Wohnzimmern. Mit Schärfe reagierte Mäurer deshalb auf die Ankündigung der DFL, dass die Saison bis Ende Mai durchgespielt sein muss.

„Die Maxime, so viele Spiele wie möglich durchzuziehen, zeugt nicht von einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung“, sagte der SPD-Politiker, der sich seit dem Justizstreit um die Übernahme von Polizeikosten im Dauerclinch mit der DFL befindet. Dass die stur am Spielplan festhalte und alles andere den zuständigen Ländern überlasse, „halte ich für unverantwortlich“, erklärte Mäurer, „aber das überrascht mich nicht“. Er werde auch mit Werder die Möglichkeit von Spielabsagen diskutieren. (csa)

