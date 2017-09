Die Überraschung in der Aufstellung

Ulisses Garcia gegen den HSV in der Startelf.

Bremen. Es wird nicht wenige Werder-Fans geben, die Ulisses Garcia gar nicht kennen. Der Schweizer ist bislang bei Werder ziemlich unter dem Radar unterwegs gewesen. Das wird sich jetzt ändern.

Der Schweizer gehört ein bisschen überraschend zur Startaufstellung beim Nordderby in Hamburg – als Ersatz für den verletzten Ludwig Augustinsson. Wer ist dieser Garcia?

Zur Saison 2015/16 kam Ulisses Garcia von Grashopper Zürich zum SV Werder. Der damalige Sportdirektor Rouven Schröder hatte ihn entdeckt und wollte ihn unbedingt haben. Werder zahlte eine niedrige Ablöse. Und siehe da, in seiner ersten Saison kam Garcia in der Bundesliga elfmal zum Einsatz, in seiner zweiten nur noch sechsmal.

Alexander Nouri vertraute ihm dabei nur zweimal in der Startelf - und sowohl gegen Augsburg als auch am letzten Spieltag gegen Dortmund enttäuschte Garcia. Sein Glück: Namensvetter Santiago Garcia konnte sich mit Werder nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und wechselte nach Mexiko. Deshalb wurde Ulisses Garcia zum Backup von Neuzugang Augustinsson. Eine echte Konkurrenz für den Schweden war er nicht. Der Schweizer U21-Nationalspieler stand zwar bei allen Pflichtspielen dieser Saison im Kader, wurde aber nur im Pokal eingewechselt – für drei Minuten.

Taktisch große Schwächen

Ulisses Garcia gilt als großes Talent, das eigentlich alles für die linke Seite mitbringt – sowohl offensiv als auch defensiv. Doch der 21-Jährige bringt das zu selten auf den Platz, hat taktisch große Schwächen. Es ist immer auch ein kleines Wagnis, ihn zu bringen. Ausgerechnet im Nordderby darf er nun ran. Aber es ist auch seine große Bühne, sich zu beweisen und zu empfehlen.

Die Aufstellungen

Hamburger SV: 1 Mathenia, 2 Diekmeier, 7 Wood, 9 Papadopoulos, 11 Hahn, 14 Hunt, 16 Janjicic, 20 Ekdal, 24 Sakai, 28 Jung, 43 Ito SV Werder Bremen: 1 Pavlenka – 4 Bauer,13 Veljkovic, 18 Moisander – 20 Garcia, 44 Bargfrede, 23 Gebre Selassie – 7 Kainz, 6 Delaney – 22 Bartels, 29 Belfodil



Quelle: DeichStube