Ulisses gegen Ousmane - geht das gut?

Bremen - Es wird eine Mammutaufgabe für Ulisses Garcia. Am Samstag bekommt es der Werder-Linksverteidiger mit Dortmunds Wirbelwind Ousmane Dembele zu tun.

Es ist die Seite von Dembele. Ausgerechnet von ihm. Der junge Franzose ist der große Dampfmacher auf dem rechten Flügel von Borussia Dortmund. Seine Aktionen sind Gift für den Gegner, und eigentlich braucht es einen Verteidiger der Extra-Klasse, um den 20-Jährigen zu stoppen.

Werder Bremen kann diesen Verteidiger am Samstag allerdings nicht bieten, muss sogar mit einer Notlösung klarkommen. Denn nach den Ausfällen von Robert Bauer (Gelbsperre), Santiago Garcia (Muskelfaserriss) und Luca Caldirola (Mittelfußbruch) bleibt wohl nur noch Ulisses Garcia als defensiv ausgerichteter Spieler für die linke Seite übrig. Ulisses gegen Ousmane – kann das gutgehen?

Gegen Augsburg war Garcia der Bremer Schwachpunkt

„Wir haben vollstes Vertrauen in Ulisses. Er kann die Position ganz gut spielen“, sagt Werder-Coach Alexander Nouri zwar, aber die letzte Startelf-Erfahrung mit dem 21 Jahre alten Schweizer war keine gute. Bei der 2:3-Niederlage beim FC Augsburg war er der große Schwachpunkt gewesen – damals allerdings als dritter Innenverteidiger. Diesmal muss er auf der linken Seite ran, dort, wo er sich am besten auskennt.

In der Trainingseinheit am Mittwoch ließ Nouri die Abwehrkette als Fünfervariante mit Ulisses Garcia trainieren. Die rechte Seite bekleidete Theodor Gebre Selassie – zu dem Tschechen gibt es ebenfalls keine defensive Alternative. Und sein Job wird sicher keinen Deut leichter als der von Ulisses Garcia. Gebre Selassie bekommt es mit Marco Reus zu tun. Und der ist an guten Tagen noch schwerer zu stoppen als Dembele.

Quelle: WerderStube