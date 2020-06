Crunchtime im Abstiegskampf: Für Werder spricht der Trend - aber auch das Restprogramm?

Bremen – Einer der Begleitumstände von Geisterspielen ist es, dass man als einer der wenigen Stadiongäste schnell mitbekommt, was die anderen der wenigen Stadiongäste so reden. Auch auf Schalke, in der riesigen Veltins-Arena. Zwei altgediente Schalke-Reporter steckten nach dem 0:1 gegen Werder Bremen die maskierten Köpfe zusammen, und einer verkündete im Tonfall der Überzeugung: „Werder wird Schalke noch überholen!“

Eine steile These, keine Frage. Denn um das noch zu schaffen, müsste Werder Bremen in den noch verbleibenden sechs Spielen zwölf Punkte mehr holen als die kinntief in der Krise steckenden Schalker, die nur noch fünf Begegnungen vor der Brust haben. Aber genau genommen, kann es Werder völlig schnuppe sein, was die Knappen machen – die Teams, an denen sich die Bremer orientieren, sind ganz andere.

SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf, Mainz 05, Union Berlin, FC Augsburg und vielleicht auch Eintracht Frankfurt sind die Clubs, mit denen sich die Grün-Weißen bis zum Ende im Abstiegskampf balgen müssen. Wenn Werder am Mittwochabend das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt hinter sich hat, ist auch die Tabelle glatt gezogen, und jeder weiß, wo er steht, bevor mit den letzten fünf Begegnungen die Crunchtime in der Bundesliga beginnt.

Bundesliga-Restprogramm: Werder Bremen hat wohl leichtere Gegner als Fortuna Düsseldorf

Während Werder Bremen gerade mit sieben Punkten aus drei Spielen richtig Anlauf nimmt Richtung Rettung, zeigt bei den meisten Konkurrenten die Kurve nach unten. Siehe SC Paderborn, das gegen Borussia Dortmund mit 1:6 untergegangen ist und seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen hat. Siehe Mainz 05, das aus den vier Spielen seit Ende der Corona-Pause nur zwei Punkte mitgenommen hat. Union Berlin bringt es im gleichen Zeitraum gar nur auf einen Zähler, der FC Augsburg immerhin auf vier. Und Düsseldorf? Hat sich zwar gerade beim FC Bayern die erwartete Packung abgeholt (0:5), hat davor aber sechs Spiele in Folge nicht verloren. Die Fortuna wehrt sich also mindestens so heftig gegen den Abstieg wie die Bremer.

Klar ist: Der Trend stimmt beim SV Werder Bremen. Doch was sagt das Restprogramm? Die Bremer können am Mittwoch die Frankfurter mit in den Abstiegskampf verwickeln und haben danach noch weitere direkte Abstiegsduelle in Paderborn und Mainz auszufechten. Auf den ersten Blick leichtere Aufgaben als die der meisten anderen Konkurrenten. Werder hat beim Countdown noch zwei Spiele gegen Clubs aus der oberen Tabellenhälfte (Wolfsburg, Bayern) und drei gegen Teams aus dem unteren Bereich (Paderborn, Köln, Mainz). Da geht es Fortuna Düsseldorf, die es als erstes zu packen gilt, mit Gegnern wie Dortmund, Leipzig und Hoffenheim ein bisschen schlechter. Ein Überblick über das Restprogramm im Abstiegskampf:

Eintracht Frankfurt: Restprogramm

Platz 12, 32 Punkte

46:53 Tore (-7)

Werder Bremen (A)

Mainz 05 (H)

Hertha BSC (A)

Schalke 04 (H)

1. FC Köln (A)

SC Paderborn (H)

FC Augsburg: Restprogramm

Platz 13, 31 Punkte

40:56 Tore (-16)

1. FC Köln (H)

Mainz 05 (A)

TSG Hoffenheim (H)

Fortuna Düsseldorf (A)

RB Leipzig (H)

Union Berlin: Restprogramm

Platz 14, 31 Punkte

34:52 Tore (-18)

Schalke 04 (H)

1. FC Köln (A)

SC Paderborn (H)

TSG Hoffenheim (A)

Fortuna Düsseldorf (H)

Mainz 05: Restprogramm

Platz 15, 28 Punkte

37:62 Tore (-25)

Eintracht Frankfurt (A)

FC Augsburg (H)

Borussia Dortmund (A)

Werder Bremen (H)

Bayer Leverkusen (A)

Fortuna Düsseldorf: Restprogramm

Platz 16, 27 Punkte

31:58 Tore (-27)

TSG Hoffenheim (H)

Borussia Dortmund (H)

RB Leipzig (A)

FC Augsburg (H)

Union Berlin (A)

Werder Bremen: Restprogramm

Platz 17, 25 Punkte

30:59 Tore (-29)

Eintracht Frankfurt (H)

VfL Wolfsburg (H)

SC Paderborn (A)

Bayern München (H)

Mainz 05 (A)

1. FC Köln (H)

SC Paderborn: Restprogramm

Platz 18, 19 Punkte

32:61 Tore (-29)