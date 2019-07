Werder U23: Zwölf Spieltage sind terminiert

Die U23 von Werder Bremen um Kapitän Christian Groß startet am 27. Juli gegen Lüneburg in die neue Regionalliga-Saison.

Bremen - Der Countdown läuft: In weniger als zwei Wochen startet die U23 von Werder Bremen in die neue Saison der Regionalliga Nord. Jetzt sind auch die ersten zwölf Spiele zeitgenau terminiert.

Den Auftakt macht am Samstag, 27. Juli, um 14 Uhr das Heimspiel auf Platz 11 gegen den Lüneburger SK Hansa. Höhepunkte sieht der Spielplan für den fünften und zehnten Spieltag vor. Am Freitag, 16. August (19 Uhr), geht es zu Hause gegen Vorjahres-Meister VfL Wolfsburg II, das kleine Nordderby gegen die Zweitvertretung des Hamburger SV steigt auswärts am Samstag, 14. September (13 Uhr).

Werder Bremen U23: Spielplan in der Übersicht

1. Spieltag, Samstag, 27.07.2019, 14 Uhr: SV Werder Bremen U23 – Lüneburger SK Hansa

2. Spieltag, Mittwoch, 31.07.2019, 19 Uhr: Heider SV – SV Werder Bremen U23

3. Spieltag, Sonntag, 04.08.2019, 14 Uhr: SV Werder Bremen U23 – FC St.Pauli II

4. Spieltag, Sonntag, 11.08.2019, 14 Uhr: Holstein Kiel II – SV Werder Bremen U23

5. Spieltag, Freitag, 16.08.2019, 19 Uhr: SV Werder Bremen U23 – VfL Wolfsburg II

6. Spieltag, Sonntag, 25.08.2019, 15 Uhr: HSC Hannover – SV Werder Bremen U23

7. Spieltag, Mittwoch, 28.08.2019, 19 Uhr: SV Werder Bremen U23 – SC Weiche Flensburg 08

8. Spieltag, Samstag, 31.08.2019, 15 Uhr: BSV SW Rehden – SV Werder Bremen U23

9. Spieltag, Samstag, 07.09.2019, 14 Uhr: SV Werder Bremen U23 – VfB Oldenburg

10. Spieltag, Samstag, 14.09.2019, 13 Uhr: Hamburger SV II – SV Werder Bremen U23

11. Spieltag, Freitag, 20.09.2019, 19 Uhr: TSV Havelse – SV Werder Bremen U23

12. Spieltag, Samstag, 28.09.2019, 14 Uhr: SV Werder Bremen U23 – FC Eintracht Norderstedt

