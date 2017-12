Werder U23: Wieder kein Sieg, aber immerhin ein Punkt

Meppen - Frühes Tor reicht nicht: Werder U23 kam im Auswärtsspiel in der Dritten Liga gegen den SV Meppen nicht über 2:2 (2:1) hinaus.

Das Team von Oliver Zapel war wie schon beim vergangenen 2:2 gegen den VfL Osnabrück früh in Führung gegangen, musste sich am Ende aber wieder nur mit einem Punkt begnügen. Zapel war mit der Leistung seines Teams allerdings zufrieden: „Die Mannschaft hat sich richtig reingehauen und gefightet. Wir sind jetzt drei Spiele ungeschlagen. Darauf bauen wir auf.“

Die Bremer, die nun seit 15 Spielen auf einen Sieg warten, legten ohne Johannes Eggestein aber mit Ulisses Garcia in der Startelf munter los: Ousman Manneh hatte schon nach zwei Minuten die Führung auf dem Fuß. Der Stürmer war im Strafraum frei vor Erik Domatschke, legte den Ball aber am kurzen Pfosten vorbei. Besser machte es nur kurze Zeit später Jesper Verlaat. Nach Flanke von Thore Jacobsen traf Verlaat per Kopf zum 1:0 (7.).

Werder U23 verschenkt frühes Tor

Der Jubel nach dem Führungstreffer vor 5808 Zuschauern hielt aber nicht lange an. Nach einem Gewusel im Sechzehner landete der Ball vor Marius Kleinsorge, der keine Mühe hatte, den Ball im Tor von Eric Oelschlägel unterzubringen (13.). In einer kämpferischen Partie ging es hin und her - und die Bremer hatten großes Glück. Max Kremer erkämpfte sich den Ball von Verlaat und zog aus 40 Metern ab. SVW-Schlussmann Oelschlägel war schon geschlagen, der Ball ging knapp am Pfosten vorbei (34.).

Nach dem Seitenwechsel klingelte es dann doch im Tor der Bremer. Martin Wagner wurde nicht richtig bedrängt und traf zum 2:1 der Hausherren. Werder gab sich aber nicht geschlagen. Nach einem Freistoß von Ole Käuper landete die Kugel vor Manneh, der ihn zum 2:2-Endstand unter die Latte nagelte (76.). Werder springt durch den Punktgewinn zumindest über Nacht auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Werder: Oelschlägel - Jacobsen, Vollert, Verlaat, Bünning - Garcia (68. Krol), Eggersglüß, Toure, Käuper - Manneh (83. Kazior), Young (68. J. Eggestein)

Quelle: DeichStube