U23: Werder verpflichtet Dominik Becker aus Köln

Dominik Becker wechselt aus der U19 des 1. FC Köln in die U23 von Werder Bremen.

Neuer Innenverteidiger für die U23: Werder Bremen hat Dominik Becker aus der U19 des 1. FC Köln zur neuen Saison verpflichtet. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dominik Becker einen talentierten Abwehrspieler zu uns holen können, dessen Weg wir schon länger verfolgt haben“, sagt Sportchef Frank Baumann in einer Vereinsmitteilung. „In den vergangenen Jahren hat er sich hervorragend entwickelt und auch in der Junioren-Nationalmannschaft positive Akzente gesetzt.“

Neuzugang Becker als Innen- und Außenverteidiger einsetzbar

Becker selbst sagt: „Der Wechsel zum SV Werder Bremen macht mich sehr stolz. Der Verein setzt immer wieder auf junge Spieler und gibt ihnen die Möglichkeit sich zu entwickeln. Daher freue ich mich sehr auf die bevorstehende Zeit.“ Becker spielte zuletzt für den 1. FC Köln in der A-Junioren-Bundesliga West, kam in der laufenden Saison auf 13 Einsätze. Außerdem hat er schon Erfahrungen in der U17-, U18- und U19-Nationalmannschaft gesammelt.

Der 19-Jährige, 1,80 Meter groß, ist eigentlich Innenverteidiger, sei aber in der Defensive flexibel einsetzbar und kann auch als Außenverteidiger spielen, erklärt Björn Schierenbeck, Direktor von Werders Nachwuchsleistungszentrum, und kündigt an: „Dominik Becker wird in der kommenden Saison ein wichtiger Bestandteil unseres U23-Kaders sein.“

