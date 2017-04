U23: Negativserie hat Bestand

Wiesbaden - Die Luft im Abstiegskampf der Dritten Liga wird für die U23 von Werder Bremen immer dünner. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor am Mittwochabend das Nachholspiel beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:2 (0:1).

Werders U23 bleibt damit auch weiterhin als Tabellen-17. tief im Keller stecken. Die Bremer warten nun bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg. In Wiesbaden, das zuvor auch drei Partien in Serie ohne Erfolg geblieben war, mangelte es Werder vor allem an Ideen im Offensivspiel, und so schafften es die Gäste nicht, ihren Gegner in ernsthafte Bedrängnis zu bringen.

Wiesbaden machte es da besser: Niklas Dams per Kopfball nach einer Ecke (43.) sowie Manuel Schäffler nach einer Flanke aus kurzer Distanz (66.) erzielten die Tore für die Hessen. Werders U23 steht nun bereits am Samstag die nächste wichtige Aufgabe bevor: Dann gastiert der Tabellen-13. Hansa Rostock ab 14 Uhr auf Platz 11.

Werder Bremen II: Zetterer - Zander, Verlaat, Rehfeldt, Pfitzner (77. Dogan), Jacobsen - Käuper - Aidara (70. Bytyqi), N. Schmidt, Jensen (57. Lorenzen) - Kazior

Quelle: WerderStube