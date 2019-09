Werders U23 verliert gegen Eintracht Norderstedt

Luc Ihorst (r.) hatte die U23 von Werder Bremen in Führung geschossen, Eintracht Norderstedt um Torschütze Evans Nyarko drehte die Partie allerdings.

Rückschlag für die U23 von Werder Bremen im Kampf um die Spitzenplätze: Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat der Tabellenvierte der Regionalliga Nord überraschend das Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt mit 1:3 (1:0) verloren.

Darauf hatte nach den ersten 45 Minuten wenig hingedeutet. Durch einen Treffer kurz vor der Pause waren die Bremer in Führung gegangen (45.). Torschütze war Luc Ihorst, der vor einer Woche sein Bundesliga-Debüt für Werder Bremen gefeiert hatte und anschließend viel Lob von Cheftrainer Florian Kohfeldt bekam.

Werder Bremen: U23 kassiert drei Gegentore in zweiter Hälfte

In der zweiten Hälfte zeigten sich die Gäste dann eiskalt. Lennart Keßner (53.) und Nick Brisevac (57.) stellten die Partie in der Anfangsphase der zweiten Hälfte mit ihren Toren auf den Kopf. Und es kam noch dicker: Evans Nyarko erhöhte mit einem Sonntagsschuss aus 30 Metern auf 3:1 (68.).

Mit der Niederlage bleibt die U23 von Werder Bremen zwar Vierter in der Regionalliga Nord, verliert aber etwas den Anschluss an das Spitzentrio VfB Lübeck, VfL Wolfsburg II und SC Weiche Flensburg, das seine Spiele jeweils gewann. Lübeck ist übrigens auch Werders nächster Gegner, auswärts am Sonntag, 6. Oktober (14 Uhr). (han)

Quelle: DeichStube