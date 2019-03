Hübscher - Bestätigung des Wechsels noch diese Woche?

Bremen/Münster – In Münster ist man sich schon ziemlich sicher: Der neue Trainer des Drittligisten SC Preußen wird Sven Hübscher. Das berichten die „Westfälischen Nachrichten“. Alles spräche demnach für den aktuellen Coach der U 23 des SV Werder.

Der 40-Jährige soll im Sommer Marco Antwerpen beerben, der seinen Rückzug nach Saisonende angekündigt hat. Noch in dieser Woche wird mit der Bekanntgabe des neuen Mannes gerechnet.

Aktuell ist jedoch noch keine Bestätigung zu bekommen – weder von Preußen Münster noch von Werder Bremen. Auf Nachfrage der DeichStube erklärt Björn Schierenbeck, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums: „Wir warten die Entwicklung in Münster ab und stehen zu unserem Wort, Sven Hübscher bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg zu legen.“

Hübscher reizt die Dritte Liga

Für Hübscher, der seinen Noch-Arbeitgeber frühzeitig über das Interesse aus Münster und die Gespräche mit dem Drittliga-Zwölften informiert hatte, wäre ein Wechsel beruflich ein Aufstieg und privat eine Entlastung. Denn seinen Lebensmittelpunkt hat der ehemalige Co-Trainer von Schalke 04 nach wie vor im Ruhrgebiet – und dem ist Münster geografisch nunmal deutlich näher als Bremen.

Doch in erster Linie lockt sicherlich der Wechsel von der Regionalliga in die Dritte Liga – noch dazu von einer U23 zu einer ersten Mannschaft. Schierenbeck: „Es ist doch klar, dass das reizt.“

Wer wird Hübschers Nachfolger?

Was aber machen die Bremer? Wie die Nachfolge regeln, wenn Hübscher, der erst seit 13 Monaten das Sagen hat beim derzeitigen Dritten der Regionalliga Nord, in Münster zusagt? Schierenbeck schließt derzeit eine externe Variante genauso wenig aus wie eine interne. „Unsere Aufgabe wäre es, die bestmögliche Lösung zu finden. Wir würden das intensiv diskutieren.“

Die Trainerposten in den Leistungsteams unter der U23 sind derzeit mit Marco Grote (U19) und Ex-Profi Christian Brand (U17) besetzt. Sollte einer von ihnen aufrücken – was durchaus der Werder-Art entspräche –, würde das möglicherweise ein Stühlerücken in der ganzen Nachwuchsabteilung auslösen. Ein von außerhalb kommender Kandidat – wie zuletzt Hübscher und dessen Vorgänger Oliver Zapel – ist deshalb nicht auszuschließen. Schierenbeck: „Im Moment wissen wir noch nicht mal, ob uns Sven Hübscher überhaupt verlässt. Wir stehen also noch ganz am Anfang.“

