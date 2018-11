Werders U23 holt einen Punkt im Nordderby gegen den HSV

Hamburg - Die U23 von Werder Bremen hat im „kleinen Nordderby“ gegen den Hamburger SV II am Samstagnachmittag in der Regionalliga Nord einen Punkt geholt. Die Begegnung auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage endete torlos.

Die Anfangsphase des umkämpften Nordderbys gehörte zunächst den Gastgebern. Bereits in der ersten Minute verpasste Hamburgs Mats Köhlert um Haaresbreite die mögliche Führung. Zehn Minuten später dann der nächste Hochkaräter für den HSV: Christian Stark tauchte nach einem Steilpass frei vor Eduardo Dos Santos Haesler auf, der dessen Schuss klasse parierte.

Und Werder? Die Bremer konnten sich im Laufe der ersten Hälfte zwar einige Standardsituationen erarbeiten, die - mit Ausnahme eines direkt getretenen Freistoßes von Frank Ronstadt (35.) - aber allesamt keinerlei Gefahr versprühten. So ging es torlos in die Pause.

Werder nach der Pause druckvoller

Nach dem Seitenwechsel kamen die Bremer etwas besser in die Begegnung. In der 57. Spielminute hatten die Bremer durch Isaiah Young dann die große Chance zur Führung: Er fing einen zu kurz geratenen Rückpass aus dem HSV-Mittelfeld ab und lief allein auf das Tor von HSV-Keeper Morten Behrens zu. Doch beim Abschluss versagten ihm die Nerven.

Knapp fünf Minuten später hatte erneut Young die Gelegenheit, Werder in Führung zu bringen, aber auch sein Kopfball nach Flanke von Jonah Osabutey verpasste das Tor. Auch Ronstadt hätte in der 74. Minute für die Bremer Führung sorgen können - sein Schussversuch wurde aber in letzter Sekunde geblockt. Die Hamburger kamen in Halbzeit zwei nicht mehr so häufig zu gefährlichen Torabschlüssen - einzige Ausnahme war ein 18-Meter-Freistoß von Manuel Wintzheimer, der das Bremer Gehäuse nur denkbar knapp verfehlte.

So blieb es bei einem insgesamt leistungsgerechten Unentschieden. Werder liegt damit weiter auf dem fünften Platz, der Rückstand auf den Tabellenführer VfL Wolfsburg beträgt allerdings schon beträchtliche 15 Punkte. Das nächste Spiel der U23 findet am Sonntag, 2. Dezember statt. Dann empfangen die Bremer den TSV Havelse auf Platz 11.

Aufstellung: Dos Santos Haesler - Bitter, Karbstein, Rieckmann, Beste - Groß, Mbom (46. Schumacher), Wagner, Ronstadt - Osabutey, Young

(mwi)

