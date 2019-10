U23: Mensah Quarshie lässt Schaaf und Co. jubeln

Thomas Schaaf (r.) sitzt wieder an der Seitenlinie: Interimsweise hilft die Legende als Co-Trainer von U23-Coach Konrad Fünfstück bei Werder Bremen aus.

Die U23 von Werder Bremen kann wieder jubeln! Dank eines Doppelpacks von Fred MC Mensah Quarshie hat der Regionalligist nach drei Niederlagen in Serie am Dienstag gegen Hannover 96 II mit 2:1 (1:0) gewonnen - und das alles unter den Augen von Thomas Schaaf als Interims-Co-Trainer.

Der einstige Erfolgstrainer und jetzige Technische Direktor Thomas Schaaf hilft aktuell als Co-Trainer bei der U23 von Werder Bremen aus, weil Björn Dreyer, der etatmäßige Assistent von Coach Konrad Fünfstück, vorerst wegen eines Achillessehnenrisses ausfällt. Und jetzt trägt das Engagement erste Früchte. Mit dem Sieg klettern die Bremer um drei Plätze auf Tabellenplatz sechs.

Die erste Halbzeit war allerdings eher fußballerische Magerkost. Werder hatte doppelt Glück, mit einer Führung in die Pause zu gehen. Zuerst profitierte Fred MC Mensah Quarshie von einem fatalen Fehlpass der 96-Abwehr und blieb im Eins-gegen-eins mit Torwart Marlon Sündermann cool - 1:0 (9.). Später klatschte ein Schuss von Hannovers Nikita Masurenko nur an den Pfosten (24.).

Werder Bremen U23: Fred MC Mensah Quarshie trifft per Volley zum 2:1-Sieg gegen Hannover 96 II

Schon früh in der zweiten Hälfte fingen sich die Grün-Weißen dann den Ausgleich: Torwart Luca Plogmann ließ einen Weitschuss von Justin Neiß nach vorne abklatschen, Moussa Doumbouya staubte zum 1:1 ab (53.). Eine Viertelstunde später schlug aber wieder Werder zu: Mensah Quarshie nahm den Ball nach einer Ecke volley und traf sehenswert zur erneuten Führung (68.) - und damit auch zum Endstand. Das nächste Spiel für Werders Zweitvertretung in der Regionalliga Nord steigt bereits am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen den SSV Jeddeloh II.

Noch eine kuriose Randnotiz vom Dienstag: Für Thomas Schaaf war das Spiel gegen Hannover auch das Wiedersehen mit seinem Ex-Spieler Christoph Dabrowski. 1999, als Schaaf ganz frisch Bundesliga-Coach geworden war, avancierte Dabrowski durch ein Tor zum großen Retter im Abstiegskampf, heute ist der 41-Jährige Coach bei Hannover 96 II. Ein anderes Wiedersehen fiel derweil aus: Ex-Bremer Christian Schulz fehlte Hannover wegen einer Meniskusverletzung. (han)

Quelle: DeichStube