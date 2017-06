Telekom überträgt ab kommender Saison alle Drittliga-Spiele live

Ab der Saison 2017/18 können Werder- und alle anderen Fußball-Fans jedes Spiel der Dritten Liga live verfolgen.

Die Deutsche Telekom AG zeigt alle Partien der Dritten Liga live und auf Abruf. Im Monatsabo kostet das Angebot 14,95 Euro, in einem Jahres-Abo sind die Übertragungen für 9,95 Euro pro Monat zu erwerben.

Für Kunden von der Telekom werden die Spiele über das TV-Angebot „EntertainTV“ sowie über den Computer, das Tablet, das Smartphone, Smart TV und verschiedene Streamingdienste angeboten. Wer „EntertainTV“ gebucht hat, kann die Drittliga-Spiele dauerhaft kostenlos verfolgen. Festnetz- und Mobilfunk-Kunden können die Partien 24 Monate kostenlos im Internet verfolgen, danach werden 4,95 Euro pro Monat fällig (monatlich kündbar).

Neben den Live-Übertragungen will die Telekom den Kunden für die Saison 2017/2018 kommentierte Highlight-Zusammenfassungen jeder Partie anbieten. Wer das Angebot jedoch nicht nutzen möchte, kann laut DFB nach wie vor bis zu 120 Spiele sowie die Aufstiegsspiele zur Dritten Liga im Free TV bei der ARD und ihre dritten Programme sehen. Auch die Highlight-Berichterstattung in der Sportschau und den Sportsendungen in den dritten Programmen bleibt bestehen.

Quelle: WerderStube