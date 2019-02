Hübscher: „Wir sind da, wenn die anderen stolpern“

U23 startet wieder in Regionalliga

+ © imago Trainer Sven Hübscher startet mit der U23 von Werder Bremen am Samstag gegen die SV Drochtersen/Assel die „Restrückrunde“ der Regionalliga. © imago

Bremen – Die Vorbereitung – sie war lang und holprig. Sage und schreibe elf Wochen ist es her, dass die U23 des SV Werder zuletzt in einem Pflichtspiel in der Regionalliga Nord gegen den Ball getreten hat.