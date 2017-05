Volkmer, der Vollstrecker! Werder II bleibt in Liga drei

Bremen - Was für eine Zitterpartie! Was für eine Erlösung! 85 Minuten musste Werders U23 kämpfen und bangen - und dann hielt Dominic Volkmer den Schädel hin!

Der Kopfballtreffer des zwei Minuten zuvor eingewechselten Abwehrspielers sicherte Werders Reserve das 1:0 gegen den VfR Aalen - und den Klassenerhalt auf den allerletzten Drücker in der Dritten Liga. Kurios: Wie bereits im vergangenen Jahr rettete sich Werder am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Aalen.

Am Samstagnachmittag tauschten die Bremer den Platz mit dem SC Paderborn, der zeitgleich nicht über ein 0:0 beim VfL Osnabrück hinaus kam. Damit ist Werders U23 in der kommenden Saison die einzige Zweitvertretung eines Bundesligisten in Liga drei.

Volkmer köpft fünf Minuten vor Schluss das Siegtor

Fast 1300 Zuschauer am Platz 11 sahen ein ausgeglichenes Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten. Und dann kam die 85. Minute: Sambou Yatabare brachte einen Freistoß von der rechten Seite in die Mitte, fand den gerade erst eingewechselten Volkmer - und der köpfte gegen den Ex-Bremer Raif Husic ein.

Die U23 bleibt also in der kommenden Saison Drittligist. Dann nicht mehr mit dabei werden Torben Rehfeldt, Mohamed Aidara, Sefa Kahraman, Melvyn Lorenzen und Enis Bytyqi sein. Sie verlassen den Verein und wurden vor dem Spiel verabschiedet.

Bitterer Beigeschmack: Manipulationsskandal droht

Ganz bitterer Beigeschmack: Wie nach dem Spiel bekannt wurde, droht der Dritten Liga ein Manipulationsskandal. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) ermittelt gegen drei Profis des VfL Osnabrück.

Demnach sollen die Osnabrücker Spieler versucht haben, von Werder Gegenleistungen erhalten, wenn sie sich gegen Paderborn nochmal anstrengen sollen.

Werder II: Zetterer - Rehfeldt, Pfitzner, Verlaat, Jacobsen (83. Volkmer) - Rother - zander, Käufer, Jensen (46. Schmidt) - Yatabare, Kazior

Quelle: WerderStube