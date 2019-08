Werders U23 ohne Durchschlagskraft gegen Wolfsburg

Zweite Niederlage in Folge

Trainer Konrad Fünfstück musste mit der U23 des SV Werder Bremen die zweite Niederlage der laufenden Regionalliga-Saison hinnehmen. Gegen den VfL Wolfsburg blieb Werder torlos.

Bremen – Die U23 des SV Werder Bremen musste sich am Freitagabend im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Für die Mannschaft von Trainer Konrad Fünfstück ist es nach einem gelungenen Start in die neue Regionalliga-Nord-Saison nun die zweite Niederlage in Folge.