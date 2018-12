U23: Karbsteins Kopfball sichert spät drei Punkte

Bremen - Dank eines späten Treffers von Malte Karbstein hat die U23 von Werder Bremen das Regionalliga-Heimspiel gegen den TSV Havelse am Sonntag mit 1:0 (0:0) gewonnen.

Bis zur 84. Minute musste die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher auf das erlösende Tor warten, und das, obwohl die Bremer einige Unterstützung von den Profis dabei hatten: Luca Plogmann, Felix Beijmo und Ole Käuper standen ebenso in der Startelf wie Josh Sargent, für den es erst das zweite Pflichtspiel in den vergangenen zwei Monaten war.

Werder war gegen den Abstiegskandidaten aus der Region Hannover die spielbestimmende Mannschaft, konnte die Überlegenheit aber zunächst nicht in Tore umwandeln: Die beste Chance in der ersten Hälfte vergab Werder, als erst Kevin Schumacher und dann Fridolin Wagner am Havelser Torwart Alexander Dlugaiczyk scheiterten (39.).

Werders U23 klettert auf Rang drei

In der zweiten Hälfte ließ Werder wieder eine Reihe an Chancen liegen, bis Malte Karbstein sein Team erlöste: Nach einer Flanke von Jan-Niklas Beste köpfte der Innenverteidiger an den Pfosten, von wo der Ball ins Tor sprang - 1:0 (84.).

Durch den Sieg kletterten die Bremer auf Rang drei der Tabelle, Spitzenreiter VfL Wolfsburg II ist allerdings mit 13 Punkten Vorsprung schon enteilt. Nächster Werder-Gegner ist am kommenden Samstag mit dem Lüneburger SK Hansa (14 Uhr) ein weiterer Abstiegskandidat.

Werder U23: Plogmann - Beijmo, Rieckmann, Karbstein, Beste - Groß, Käuper - Schumacher (75. Ronstadt), Wagner - Sargent, Young (75. Osabutey)

(han)

Quelle: DeichStube