U23: Badjie sorgt für Traumstart

Sieg gegen Heider SV

Kebba Badjie schoss die U23 von Werder Bremen zum Sieg in der Regionalliga gegen den Heider SV.

Heide - Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die U23 des SV Werder Bremen hat einen wahren Traumstart in die neue Saison der Regionalliga Nord hingelegt. Beim Aufsteiger Heider SV feierte die Mannschaft von Trainer Konrad Fünfstück am Mittwochabend einen 1:0 (0:0)-Erfolg. Den Siegtreffer erzielte Kebba Badjie in der 50. Minute.