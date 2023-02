Trotz Führung: Werders U23 verliert gegen Teutonia Ottensen

Von: Maik Hanke

Trotz eines frühen Tores von Mikail Polat (hier im Spiel gegen Phönix Lübeck) hat die U23 von Werder Bremen das Heimspiel gegen Teutonia Ottensen verloren. © gumzmedia

Bremen – Die U23 des SV Werder Bremen hat in der Regionalliga Nord wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den FC Teutonia Ottensen setzte es am Samstag eine 1:2-Heimniederlage.

Eine Woche nach dem wilden 6:5-Sieg gegen Atlas Delmenhorst und erneut ohne Kapitän Philipp Bargfrede erwischte die Mannschaft von Trainer Konrad Fünfstück zunächst den besseren Start in die Partie und ging schon früh in Führung: Mikail Polat erzielte vor heimische Kulisse im Stadion Platz 11 in der sechsten Minute das 1:0 für Werder Bremens U23. Doch lange währte das nicht.

Noch in der ersten Hälfte drehte Teutonia Ottensen die Partie. Max Brandt hatte viel zu viel Platz und konnte praktisch von der Mittellinie bis zum Bremer Strafraum durchmarschieren – 1:1 (36.). Von der U23 des SV Werder Bremen, die wegen des Bundesliga-Spiels der Profis am Abend gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) auch ohne die zuletzt abgestellten Fabio Chiarodia und Dikeni Salifou auskommen musste, kam danach viel zu wenig.

Werder Bremen U23 verliert gegen Teutonia Ottensen - bereits die zehnte Saison-Niederlage

Fabian Istefo bestrafte das kurz vor dem Pausenpfiff mit seinem Treffer zum 2:1 (44.) aus Sicht der Gäste aus Hamburg. In der zweiten Hälfte sollte kein Treffer mehr fallen, die beste Chancen hatte aber auch Teutonia Ottensen: Affam Ifeadigo traf mit seinem Kopfball in der Schlussphase die Latte (84.).

Durch die bereits zehnte Niederlage im 23. Saisonspiel rutschte Werder Bremens U23 (33 Punkte) in der Tabelle zunächst auf Platz sechs ab. Der bisherige Tabellenneunte Teutonia Ottensen schob sich mit jetzt 35 Punkten an den Grün-Weißen vorbei, weitere Konkurrenten spielen erst am Sonntag und können noch vorbeiziehen. In der Regionalliga Nord geht es allerdings nach wie vor eng zu. Am kommenden Samstag, 25. Februar, spielt die Fünfstück-Elf auswärts gegen den Tabellen-16. BSV Rehden (14 Uhr). (han)

SV Werder Bremen II: Lord, Höck, Schröder, Ehlers, Kim, Polat, Eickhoff (73. Reincke), Gafar (56. Löpping), Galjen (63. Kühn), Brandt (83. Asante), Schulz (81. Kratt)