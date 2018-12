U23: Beste-Doppelpack bei Heimsieg gegen Lüneburger SK

Jan-Niklas Beste und Werders U23 verabschiedeten sich mit einem klaren Heimsieg in die Winterpause.

Bremen - Dank der Treffer von Jan-Niklas Beste (2), Fridolin Wagner und Jonah Osabutey hat die U23 von Werder Bremen am Samstagnachmittag das letzte Regionalliga-Spiel vor der Winterpause gegen den Lüneburger SK Hansa mit 4:1 (2:0) gewonnen.

Mit Unterstützung der Profis Luca Plogmann und Ole Käuper brauchte die Bremer U23 in Halbzeit eins nicht lange, um in die Partie zu finden. In der 11. Minute vergab Offensivspieler Kevin Schumacher die erste dicke Gelegenheit der Begegnung. Besser machte es wenig später Teamkollege Fridolin Wagner, der einen Steckpass von Isaiah Young sehenswert zur 1:0-Führung ins kurze Eck hämmerte (14.).

In der Folge erhöhten die Grün-Weißen nochmals die Schlagzahl und kamen fünf Minuten vor der Pause zur verdienten 2:0-Führung durch einen Kopfball von Jonah Osabutey. Zuvor hatte sich Kevin Schumacher über links bis zur Grundlinie durchgesetzt und an den Fünfer zurückgeflankt - Osabutey hatte keine Probleme zu vollenden (40.).

Beste vollendet mit Traumtor zum 4:1-Endstand

In der zweiten Hälfte machten die Bremer zunächst einmal da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten - nämlich mit dem Toreschießen. Eine Flanke von Jean-Manuel Mbom verwertete Jan-Niklas Beste mit ganz viel Gefühl, indem er Lüneburgs Torhüter Ole Springer überlupfte (54.). Im Anschluss ließen die Bremer allerdings etwas die Zügel schleifen und ermöglichten den Lüneburgern so einige Chancen. Die dritte davon nutzte schließlich Michael Kobert zum 1:3-Anschlusstreffer (70.). Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte erneut Beste, der einen Sololauf mit einem Distanzschuss krönte (87.).

Mit dem Sieg gegen Lüneburg überwintern die Bremer auf Rang drei der Tabelle. Das nächste Regionalliga-Spiel der U23 findet erst wieder im kommenden Jahr statt. Am Samstag, den 23. Februar 2019, empfangen die Bremer die SV Drochtersen/Assel um 14 Uhr auf Platz 11.

Werder U23: Plogmann - Kaffenberger, Rieckmann, Karbstein, Beste - Mbom, Käuper - Schumacher (65. Ronstadt), Wagner - Osabutey, Young (73. Hoppe)

Quelle: DeichStube