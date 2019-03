Dank Torwart-Fehlgriff: U23 gewinnt mit Johannsson gegen St. Pauli

Profi-Stürmer bleibt blass

+ © gumzmedia Aron Johannsson (hier im Spiel gegen Lupo Martini Wolfsburg) stand am Sonntag wieder für die U23 von Werder Bremen auf dem Platz. © gumzmedia

Hamburg - Gegen Mainz 05 hatte er am Samstag immerhin schon wieder auf der Bank in der Bundesliga gesessen, am Sonntag durfte Werder-Profi Aron Johannsson dann tatsächlich wieder Spielpraxis sammeln: 60 Minuten stand der Stürmer im Regionalliga-Spiel der U23 gegen den FC St. Pauli auf dem Platz. Am Ende feierten die Bremer einen 2:1-Auswärtssieg.