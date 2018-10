U23 jubelt dank Schumacher

Bremen - Werder Bremens U23 das Regionalliga-Spiel am Samstag gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder mit 1:0 (1:0) gewonnen.

Damit kletterte die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher zumindest für eine Nacht auf den dritten Tabellenplatz und hält mit 24 Punkten den Anschluss an die Spitzenteams VfL Wolfsburg II (28 Punkte) und VfB Lübeck (25 Punkte).

Das Tor des Tages schoss Kevin Schumacher (32.). Jonah Osabutey hatte den Ball quer an Torwart Markus-Thor Straten-Wolf vorbeigelegt und seinen Mitglieder so mustergültig in Szene gesetzt. Schumacher musste nur noch einschieben. Interessant: Der 20-Jährige war erst im Sommer von Egestorf/Langreder nach Bremen gewechselt.

Vor und nach dem Tor dominierte Werder das Spiel, war im Abschluss allerdings des Öfteren zu inkonsequent und verpasste es mehrfach, die Führung auszubauen. Das mag auch daran gelegen haben, dass mit Josh Sargent der erfolgreichste Bremer Stürmer (sechs Saisontore) fehlte. Der 18-Jährige ist bereits zur Nationalmannschaft der USA abgereist.

Plogmann verhindert Ausgleich

In der zweiten Hälfte hatten die Gäste noch zwei gute Gelegenheiten zum Ausgleich, doch ein Kopfball von Robin Gaida ging knapp vorbei (67.), und einen Schuss von Dominik Behnsen parierte Profi-Ersatzkeeper Luca Plogmann (86.), der bei der U23 Spielpraxis sammelte.

Obwohl die Bremer auf der anderen Seite mit ihren Chancen schluderten (Young/88., Dietz/89.), blieb es am Ende beim 1:0 gegen einen Gegner, der jetzt auf den Relegationsplatz abgestürzt ist. Nächster Bremer Kontrahent ist am kommenden Freitag, 12. Oktober (19 Uhr), ein anderer Abstiegskandidat: Auswärts geht es gegen den Tabellen-16. BSV Schwarz-Weiß Rehden, der am Samstag Lübeck einen Punkt abtrotzte.

Werder U23: Plogmann - Beste, Rieckmann, Kaffenberger, Bünning - Groß, Wagner - Straudi, Mbom, Schumacher (66. Young) - Osabutey (77. Dietz)

Quelle: DeichStube