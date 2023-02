Irres Elf-Tore-Spektakel! Werders U23 macht nach Derby-Sieg gegen Atlas Sprung in der Tabelle

Von: Maik Hanke

Jannic Ehlers und Dejan Galjen (hier im Spiel gegen Phönix Lübeck) trafen beim spektakulären 6:5-Sieg von Werder Bremens U23 gegen Atlas Delmenhorst. © gumzmedia

Bremen – Was war das bitte für ein irres Derby in der Regionalliga Nord?! In einem Elf-Tore-Spektakel hat sich die U23 des SV Werder Bremen am Sonntag auswärts knapp gegen den SV Atlas Delmenhorst durchgesetzt – 6:5 (3:2) hieß es am Ende für die Grün-Weißen, die damit in der Tabelle einen großen Sprung machten.

Der Weg zum zweiten Sieg in Folge war dabei ein ziemlich weiter. In Abwesenheit von Kapitän Philipp Bargfrede und mit den abgestellten Profis Dikeni Salifou und Fabio Chiarodia in der Startelf verspielte die U23 des SV Werder Bremen eine Führung nach der anderen. Dejan Galjen brachte die Mannschaft von Trainer Konrad Fünfstück nach zehn Minuten Spielzeit erstmals in Front, Tobias Steffen glich für Atlas Delmenhorst aus (16.). Das 2:1 durch Salifou (29.) beantwortete kurz darauf Dimitrios Ferfelis (37.). Nach einem erneuten Galjen-Treffer (40.) war dann erstmal Pause.

Werder Bremen U23 mit Spektakel und Zittern zum 6:5-Sieg gegen Atlas Delmenhorst

Zeit zum Durchschnaufen – für die Spieler und die Zuschauer im Stadion an der Düsternortstraße, die eine noch wildere zweite Hälfte erwarten sollte. In der 68. Minute glich zunächst Steffen wieder aus, dann warf die Offensive von Werder Bremens U23 mal kurz den Turbo an. Jannic Ehlers (74.), Tom Berger (78.) und Min-woo Kim (79.) schraubten mit drei Treffern in fünf Minuten den Spielstand auf 6:3 für Grün-Weiß. Die Entscheidung? Nicht so schnell!

Die Hanseaten sind in dieser Saison bekanntlich konstant inkonstant. Bis zum Befreiungsschlag vor einer Woche gegen Blau-Weiß Lohne (3:1) war die Fünfstück-Elf zuvor sieben Spiele sieglos gewesen, und auch die Drei-Tore-Führung brachte im Spiel gegen Atlas Delmenhorst weder Sicherheit noch Entspannung. Erst verkürzte Ousman Touray (81.), dann schaffte Steffen Rohwedder in der Nachspielzeit auch noch den Anschluss (90.+3) – doch dann hatte das große Zittern ein Ende. Schlusspfiff beim Stande von 6:5 für Werder Bremens U23.

Werder Bremen U23 klettert nach Sieg gegen Atlas Delmenhorst in der Tabelle der Regionalliga Nord

Ein wichtiger Sieg für die Grün-Weißen, die mit nun 33 Punkten auf dem Konto sieben Zähler zwischen sich und die Abstiegszone brachten. In der Tabelle der Regionalliga Nord machte die U23 des SV Werder Bremen sogar einen Satz, sprang von Platz zehn auf fünf. Doch das Feld ist nach wie vor eng beieinander, die Ränge vier bis zehn trennen nur zwei Pünktchen. Als nächstes wartet auf Werder das Duell mit dem neuntplatzierten FC Teutonia Ottensen (32 Punkte). Anpfiff ist am Samstag im heimischen Stadion Platz 11 um 14 Uhr. (han)

Werder Bremen U23: Lord, Dietrich, Schröder, Ehlers, Berger, Eickhoff (81. Asante), Salifou (90.+1 Polat), Galjen (72. Kühn), Brandt (60. Kim), Schulz (90.+5 Höck), Chiarodia.