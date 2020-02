Goller köpft Werders U23 zum Remis in Flensburg

1:1 beim Tabellendritten der Regionalliga Nord

Benjamin Goller (Archivbild) erzielte den einzigen Treffer des Tages für die U23 des SV Werder Bremen beim Remis gegen Weiche Flensburg.

Flensburg - Die U23 des SV Werder Bremen hat am Freitagabend in der Regionalliga Nord 1:1 beim Tabellendritten SC Weiche Flensburg 08 gespielt. Für die Bremer Zweitvertretung war Profi-Leihgabe Benjamin Goller per Kopf erfolgreich (60.). Sein Treffer egalisierte die frühe Flensburger Führung durch Fabian Graudenz (18.).