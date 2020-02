Philipp schießt Werders U23 zum Sieg gegen den HSC Hannover

1:0-Erfolg zum Regionalliga-Start 2020

+ © gumzmedia (Archiv) David Philipp erzielte das 1:0 für die U23 von Werder Bremen im Spiel gegen den HSC Hannover. © gumzmedia (Archiv)

Gelungener Einstand ins Pflichtspiel-Jahr 2020: Die U23 von Werder Bremen ist am Freitagabend mit einem 1:0-Sieg gegen den HSC Hannover in den zweiten Teil der Saison in der Regionalliga Nord gestartet.