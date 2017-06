U23 erhält Lizenz für die Dritte Liga

Florian Kohfeldt darf mit der U23 von Werder Bremen erwartungsgemäß auch in der kommenden Saison in Liga drei starten.

Bremen - Gute, wenn auch erwartbare Nachricht für die U23 von Werder: Die Mannschaft hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Lizenz zur Teilnahme an der kommenden Spielzeit in der Dritten Liga erhalten.

Mit Ausnahme von 1860 München haben alle Vereine, die die sportliche Qualifikation geschafft hatten, die Lizenz erhalten. Der freien Platz der Löwen nimmt der SC Paderborn ein. Die Ostwestfalen hatten in der vergangenen Saison den 18. Tabellenplatz in der Dritten Liga belegt. Als sportlich bestplatzierter Absteiger darf das Team nun drin bleiben.

Werders U23 um Trainer Florian Kohfeldt hatte sich am letzten Spieltag durch einen 1:0-Erfolg gegen den VfR Aalen den Klassenerhalt gesichert. Die Mannschaft schloss die Saison als 17. ab.

Erstmals in der Dritten Liga ist der SV Meppen mit dabei, der sich in der Aufstiegsrelegation gegen Waldhof Mannheim durchgesetzt hatte. Auch Carl-Zeiss Jena und die SpVgg Unterhaching steigen aus der Regionalliga auf. Aus der Zweiten Bundesliga kommen der Karlsruher SC sowie die Würzburger Kickers runter. In der Zweite Liga aufgestiegen sind der MSV Duisburg, Holstein Kiel und Jahn Regensburg, das die Relegation gegen 1860 München gewonnen hatte.

Quelle: WerderStube