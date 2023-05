GAU am Grünen Tisch: Nach Spielabbruch beim Bremer SV will der NFV „zügig“ urteilen - und Werders U23 muss wohl absteigen

Von: Malte Bürger

Ein Bild mit Symbolcharakter für eine verkorkste Spielzeit: Ronan Kratt (am Boden) und der U23 des SV Werder Bremen droht der direkte Abstieg aus der Regionalliga Nord - am Grünen Tisch! © IMAGO/Oliver Baumgart

Schnelle Entscheidung am Grünen Tisch? Nach dem Spielabbruch beim Bremer SV gegen Teutonia Ottensen wegen des Vorwurfs einer rassistischen Beleidigung droht der U23 des SV Werder Bremen jetzt sogar der direkte Abstieg aus der Regionalliga Nord!

Bremen – Es soll jetzt alles ganz schnell gehen. Muss es auch. Schließlich beginnt schon am kommenden Mittwoch die Relegation der Regionalliga Nord. Und ein Aufschub ist unerwünscht. Doch es liegt ein Schatten über den Entscheidungsspielen, denn es ist noch eine ganz elementare Frage zu klären: Wer wird nach dem Abbruch der Partie zwischen dem Bremer SV und Teutonia 05 Ottensen überhaupt antreten? Die Gäste aus Hamburg hatten sich am Samstag nach 40 Minuten geweigert, das Spiel am Panzenberg fortzusetzen, der Vorwurf einer rassistischen Beleidigung durch einen Bremer Akteur steht im Raum. Nun muss das Sportgericht des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) urteilen – und wird dies zügig tun. Mit wohl unschönen Folgen für die U23 des SV Werder Bremen.

Fatale Folgen für Werder Bremens U23: Direkter Abstieg am Grünen Tisch statt Rettung über Relegation?!

„Das Sportgericht hat bereits ein Stellungnahme-Verfahren eingeleitet“, bestätigt Jürgen Stebani, Spielleiter der Regionalliga Nord, auf Nachfrage der DeichStube. Bis um Mitternacht des Pfingstsonntags sollen sich alle betroffenen Parteien schriftlich äußern, anschließend werde „zügig entschieden“, wie Stebani betonte. Einen genauen Tag nannte er nicht, womöglich handeln die Juristen dann aber schon am Montag, um die Relegation ab Mittwoch problemlos über die Bühne zu bekommen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass am Ende der Bremer SV, wo der Vorwurf der rassistischen Beleidigung zurückgewiesen wird, trotz aller Misstöne die Punkte zugesprochen bekommen wird und somit die Extraschicht um den Ligaverbleib einlegen darf. „Wo kommen wir denn hin, wenn diese Methode Schule machen würde?“, stellt NFV-Funktionär Stebani mit Blick auf das Handeln der Ottenser in den Raum, der damit das sensible Thema einer möglicherweise rassistischen Beleidigung aber keineswegs kleinreden will. „Das ist eine widerliche Sache. Auch viele Zuschauer glauben ja, dass sie mit dem Erwerb einer Eintrittskarte zugleich das Recht zum Pöbeln erworben haben“, sagt Stebani. „Doch die vom Verein gewählte Entscheidung ist die falsche.“

Nach Spielabbruch beim Bremer SV: U23 des SV Werder Bremen droht der direkte Abstieg am Grünen Tisch

Ein vergleichbares Szenario samt Urteil hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. In der Saison 2021/2022 hatte in der Kreisliga Donau-Laaber die für den Auf- und Abstieg wichtige Partie zwischen dem FSV Sandharlanden und SV Ettenkofen für Aufsehen gesorgt, weil ein Gäste-Akteur einen FSV-Spieler rassistisch beleidigt haben soll. Das Heimteam verließ daraufhin geschlossen den Platz, das Kreis-Sportgericht Niederbayern-West wertete das Duell letztlich mit 2:0 für Ettenkofen – auch weil die zuvor getätigte Beschimpfung nicht als rassistisch angesehen wurde. Im Fall des Bremer SV ist es noch ein wenig komplizierter, aktuell steht Aussage gegen Aussage, da sowohl der Unparteiische als auch der sich in der Nähe des Zwischenfalls befindliche Assistent den womöglich verbalen Aussetzer nicht mitbekommen haben. Demzufolge gab es auch keine Sanktionierung auf dem Platz, ehe sich die Ottenser nach längerer Diskussion zum Rückzug in die Kabine entschlossen und der Unparteiische die Begegnung schließlich später abbrach.

Während der abstiegsbedrohte Bremer SV also noch auf eine Relegationsteilnahme hoffen darf, würde eine Wertung am Grünen Tisch in diese Richtung schwerwiegende Folgen für die U23 des SV Werder Bremen haben. Die Zweitvertretung vom Osterdeich erlebt dann nämlich einen echten GAU und muss die Regionalliga Nord als direkter Absteiger in die fünftklassige Bremen-Liga verlassen. Ein vor allem perspektivischer Schiffbruch, der letztlich zwar auf juristischem Wege zustande käme, nach den schwachen Ergebnissen der vergangenen Wochen aber fraglos in erster Linie sportliche Gründe hat. (mbü)