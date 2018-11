U23: Groß und Rieckmann krönen das Käuper-Comeback

Bremen - Rückstand umgebogen, Spiel gewonnen: Die U23 von Werder Bremen hat sich am Samstag in der Regionalliga Nord einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen Eintracht Norderstedt erarbeitet. Mit Christian Groß (29) und Julian Rieckmann (18) trafen der älteste und der jüngste Bremer auf dem Platz.

In der ersten Hälfte passierte lange fast gar nichts - und dann lag plötzlich Norderstedt in Führung. Jan Lüneburg köpfte nach einer Flanke ein (27.). Kurz vor der Pause konnten die Gastgeber aber noch ausgleichen. Profi Ole Käuper, der nach dreimonatiger Verletzungspause bei der U23 Spielpraxis sammeln sollte, holte einen Strafstoß heraus, Christian Groß verwandelte (44.). Es war bereits der sechste Saisontreffer für den 29-Jährigen.

In der zweiten Hälfte blieb das Spiel eine zähe Angelegenheit mit wenigen klaren Torchancen - und dem besseren Ende für die Bremer. Julian Rieckmann verwertete eine Flanke von Fridolin Wagner per Direktabnahme (75.). Der erste Treffer im Herren-Bereich für den 18-Jährigen bedeutete am Ende den Sieg. In der Tabelle kletterte Werder (33 Punkte) auf Platz vier. Die Konkurrenz spielt allerdings an diesem Wochenende noch.

(han)

Quelle: DeichStube